Dos nuevos presupuestos en vigor

Concello y Mancomunidad tienen ya sus cuentas aprobadas. Mientras el segundo organismo centrará su inversión en el refugio de Mougá para los municipios del ente supramunicipal, en el Concello se plantean proyectos como Abrir Ferrol al Mar o la Ciudad del Deporte, que no serán una realidad en un año. Vecinos y oposición reclamaron inversiones “de a pie” y no macroproyectos, pero las mayorías deciden. El caso es que al menos se cumpla lo que figura en el texto, porque no sería la primera vez que una misma obra aparece una y mil veces en los presupuestos.