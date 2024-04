Por si necesitamos más pruebas de lo bien que se come en este país

No es que a estas alturas haya dudas, pero por si acaso en algún momento flaquea nuestro orgullo como país de excelencia culinaria tenemos eventos como el Fórum Gastronómico que se celebra estos días en A Coruña para recordarnos lo bien que se nos da este tema. No hay rincón del recinto que no despierte el apetito y no hay charla o exhibición en la que no quede patente la calidad de nuestros productos y el buen hacer de quienes los convierten en platos deliciosos. Así se entiende que más que una feria profesional, el Fórum sea una celebración. De la cocina y de quien la disfruta desde uno y otro lado de los fogones. De nuestra cultura, en definitiva. Y que siga así mucho tiempo.