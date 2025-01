El tradicional concierto de Año Nuevo tiene dos nombres propios: Strauss y Radetzky. Pero en esta ocasión, se ha colado el de Constanze Geiger para hacerse con el protagonismo. Su vals ‘Ferdinandus’ es la primera obra de una mujer que se interpreta en los 85 años de existencia del recital. Su inclusión en el programa, no obstante, no es cuestión de género sino de calidad. Seguro que no es la única compositora que lo merece.