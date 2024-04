La ley mordaza se queda pequeña con según qué personas

Donald Trump es de esas personas que siempre consiguen ir un poco más lejos. Cuando parece que no hay forma de que salga de su boca un despropósito mayor, se supera. Dice el expresidente estadounidense –y futuro candidato republicano para las elecciones de noviembre, si nadie lo remedia– que está dispuesto a convertirse “en un Nelson Mandela moderno”. Y la ocurrencia es ofensiva a tantos niveles que no sabríamos ni por dónde empezar a atacar. A falta de una defensa mejor –quizá porque no la tiene–, ha decidido jugar el papel de víctima ante la primera de las causas penales que tiene pendientes, la relacionada con pagos irregulares a una actriz porno. Si es que esto no puede ser más rocambolesco.