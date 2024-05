Labarta Pose también llegará al público infantil

El Concello de Zas presentó un nuevo proyecto alrededor de la figura de Enrique Labarta Pose, que saldrá a la luz a finales de este mes de junio. Se trata de la obra “O poeta da terra”, con la que se trata de difundir la figura del autor entre el público infantil.



El alcalde, Manuel Muíño, recordó en la presentación que ésta es una nueva actividad promovida por el Concello para que la Real Academia Galega le dedique el Día das Letras en 2025, coincidiendo con el centenario de su muerte. “O vindeiro ano cúmprense 100 anos da súa morte, polo que sería unha boa efeméride para que as Letras Galegas do 2025 se lle adiquen a Labarta”, subrayó el regidor.



En la presentación del libro estuvo uno de sus autores, Enrique Mauricio, que forma parte del colectivo Polo Correo do Vento, y elogió el trabajo que está realizando el Concello de Zas para que Labarta Pose tenga su Día das Letras Galegas, que, según dijo, “ben o merece”. Mauricio señaló que “Poeta da Terra” es un título que llega a todos los públicos, al igual que el autor baiés. “Labarta é un poeta da terra, do feminismo, do ecoloxismo,… e cunha gran versatilidade”, destacó Enrique Mauricio.



La nueva publicación, que forma parte de la colección de literatura infantil sobre personajes gallegos de Lela Edicións, tiene un formato muy vistoso, donde se mezcla información sobre su vida con algunos de sus poemas más relevantes. El volumen cuenta con ilustraciones de Tania Solla.