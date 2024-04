La firma We Are Not Friends presenta su nueva colección: un viaje a la infancia

Fruto de la creatividad de dos amigos de la infancia nació We Are Not Friends. La firma se nutre de influencias de los años noventa que abarcan desde el baloncesto y el hip hop hasta el skate. Además, otros elementos como la MTV, Dalí o los dibujos animados de Adult Swim son pilares fundamentales en la identidad de la firma.

We Are Not Friends, la firma de streetwear que fusiona la energía mediterránea con la esencia skater de Los Ángeles, se ha convertido en un símbolo de espíritu creativo. Esta marca invita con su nueva colección de primavera de 2024 a realizar un viaje nostálgico a través de los recuerdos y la influencia de la cultura pop.



Cada prenda es un tributo a nuestros recuerdos de la niñez, desde los primeros trazos de arte hasta las icónicas películas de ciencia ficción que nos inspiraron, capturando así la esencia de la creatividad y la exploración.

“Hemos revisado cómo las antiguas civilizaciones, los diversos estilos artísticos y las leyendas han moldeado nuestra imaginación y desarrollo artístico a lo largo de los años. Estos elementos se combinan con la cultura pop, transformando su significado y adaptándolo a nuestra propia narrativa”, afirman desde We Are Not Friends.

Cada vez son más las prendas que se unen a la colección. La firma propone prendas básicas como polos, jerseys de punto o hoodies, pero también accesorios como tote bags. Entre las novedades destaca una chaqueta estilo hiking, además una camisa de manga corta worker negra con cremallera en colaboración con el pintor Abdul Vas.

Además de la colaboración con Abdul Vas, podremos encontrar una segunda colaboración. En este caso se trata de una camiseta con una fotografía realizada en Marruecos por el fotógrafo Alexi Barau, homenajeando así al arte y a la moda.