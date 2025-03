Muíño quiere que el Gobierno explique cómo se obtuvieron los valores sobre nitratos en Zas

El alcalde de Zas,. Manuel Muíño, se desplazó este martes a Madrid para registrar en el Congreso, de la mano del diputado nacionalisrta Néstor Rego, una serie de preguntas para que los responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico expliquen el proceso que siguieron para elaborar el mapa de zonas sensibles a la contaminación por nitratos, en el que ha quedado incluido el municipio zasense.



Con esta nueva iniciativa, el Concello de Zas, a través del grupo de gobierno del BNG, continúa dando pasos para frenar la propuesta de la Xunta de Galicia para declarar al municipio como Zona Vulnerable a Nitratos. (ZVN).



“O Concello de Zas é o unico da Costa da Morte que figura dentro desta proposta, que suscitou unha enorme alarma e incredulidade tanto nos productores como no equipo do Goberno municipal dado que, comparado con outros municipios da zona, temos as explotacións agrarias mellor dimensionadas e con maior base territorial”, señala Manuel Muíño.

El regidor volvió a mostrarse contundente al afirmar que “seguiremos defendendo ao noso sector agro-gandeiro ata o final”.



En la iniciativa registrada ayer en la Cámara Baja, el BNG pregunta por las coordenadas de las estaciones de medición ubicadas en el municipio de Zas en las que se recogieron las muestras en cuestión y que, supuestamente, sirvieron de base para elaborar el mapa de ZVN.

El Bloque quiere saber asimismo, qué criterios técnicos se tuvieron en cuenta para determinar el emplazamiento de los puntos de recogida de muestras; además de solicitar copia de los valores recogidos en el municipio en los últimos 5 años.



En los próximos días el regidor zasense se reunirá con representantes del sector agroganadero del municipio para informarles de los distintos pasos dados por su Gobierno y trasladarles toda la información obtenida. l