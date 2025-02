Mouzo exige disculpas públicas a la alcaldesa camariñana por decirle “vas ter que ir ao paredón”

El PP de Camariñas exige a la alcaldesa Sandra Insua que se disculpe públicamente por haberse dirigido en el pleno de los presupuestos a la portavoz popular diciéndole, supuestamente, : “Vas ter que ir ao paredón”.



“A señora Insua vai ter que, primeiro, pedir desculpas e logo explicar que quería dicir cunha afirmación tan grave”, apuntan los populares.



Desde la formación conservadora acusan a la regidora de “cruzar todas as liñas vermellas” del debate político con una afirmación que, dicen, exige una disculpa inmediata.



“En política non todo vale. Quero pensar que a señora Insua non pensa o que dixo con esa frase, de ser así, non pode estar nin un día máis representando os veciños de Camariñas”, argumenta la portavoz del PP.



“Eu entrei en política para traballar polo meu pobo e pola xente que vive en Camariñas. Estou disposta a aguantar moitas cousas, pero que me ameacen e recibir insultos homófobos desta maneira supera todos os límites”, finaliza diciendo Paula Mouzo.