Diplomas de calidad turística para 35 negocios de la Costa da Morte

La entrega de los diplomas Sicted 2024 llevada a cabo este miércoles en el Centro Sociocultural de Baio sirvió para reafimar el compromiso de la Costa da Morte con la calidad turística.



Un total de 35 establecimientos y entidades de las comarcas de Bergantiños, Soneira y Fisterra recibieron estas distinciones, que se enmarcan dentro del proyecto ideado por la Secretaría de Estado de Turismo para mejorar la experiencia turística a través de la aplicación de estándares comunes de calidad en un mismo destino.



La certificación Sicted concedida avala el compromiso de todos esos negocios con la mejora constante, a la vez que favorece su competitividad.



En la zona la coordinación de esta iniciativa corrió a cargo de la Asociación de Profesionales de Turismo da Costa da Morte (CMAT), en colaboración con la Diputación Provincial de A Coruña.

El acto celebrado en la capital baiesa reunió a una amplia representación institucional, así como a empresarios y técnicos del sector turístico.



Antes de la entrega de diplomas, Emilio Cuiñas, director de Autoxiro y consultor Sicted, aprovechó para reconocer el esfuerzo de los empresarios y empresarias que superaron la formación la pasada anualidad y para adelantar la planificación cronológica del Sicted Costa da Morte para 2025.

En las próximas semanas se comunicará el próximo plazo de inscripción para las entidades que deseen adherirse en esta anualidad Sicted, además de informar sobre el procedimiento y la oferta de cursos disponibles



El acto arrancó con la bienvenida institucional por parte del presidente de la CMAT y alcalde de Zas, Manuel Muiño, quien reiteró la importancia para la Costa da Morte de dar continuidad a este proyecto y agradeció la colaboración tanto de la Xunta cómo de la Diputación.



A continuación tomó la palabra, Carmen Pita, directora de Promoción de la Axencia de Turismo de Galicia, para destacar la apuesta del Gobierno gallego por fomentar la cultura de calidad entre los establecimientos turísticos gallegos.

En la actualidad, 319 empresas de la comunidad autónoma cuenta con el certificado Q de calidad turística y 64 con el S de sostenibilidad turística.



Al respecto del Sicted (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino), Pita puso en valor “la garantía de calidad que ofrece al visitante saber que en este destino las empresas cuentan con este sello”.



También intervinieron Xosé Luis Penas, diputado provincial de Patrimonio, y Cesáreo Pardal, presidente del Clúster Turismo de Galicia.

Ambos resaltaron la importancia del trabajo en red de todas las administraciones públicas junto a las entidades privadas del sector turístico para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del destino.



Por último, Pepe Formoso, presidente da Asociación de Profesionais e Empresarios do Turismo da Costa da Morte (APTCM) fue el encargado de clausurar el acto con un discurso en el que destacó el esfuerzo conjunto y la colaboración del sector privado como motor para impulsar y promocionar el valor turístico de la Costa da Morte.

Empresas y entidades que recibieron la certificación

La relación de entidades y empresas que recibieron los diplomas Sicted por la mejora continua en la calidad de sus servicios turísticos es la siguiente: Club dal Mar (A Laracha); Centro Arqueológico do Dolmen de Dombate, A Casa da Estrella y Cabanas de Canduas, de Cabana de Bergantiños; Museo de Man, Museo do Encaixe y A Marina, de Camariñas; Náutico de Razo y Restaurante Mesón do Pulpo, de Carballo; Hotel Meiga do Mar&Spa y Nacho Porto, de Carnota; Casanosa, Hotel Oca Insua, Restaurante Insua, Liresca y Stoupa, de Cee; bar restaurante Il Molino y Casa Vilaverde, de Coristanco; Hotel Boutique Mar do Ézaro, en Dumbría; Oficina de Turismo de Fisterra, Hotel Sempre Fisterra, Hotel Spa Playa Langosteira y Restaurante O Centolo, de Fisterra; Hotel A Torre, e Islow Coliving, de Laxe; Casa Jurjo, Mazaricos; Oficina Municipal de Información Turística de Muxía, Encaixes Lucita y Casa de Lema, de Muxía; MELGA, Ponteceso; A Casa da Canle y Casa Sabina, de Vimianzo; y Torres do Allo y A Lareira, de Zas.