El Senado solicita reunir a las comunidades para hacer un plan nacional contra el acoso escolar

La Comisión de Educación del Senado aprobó este jueves una moción que pide al Gobierno llevar a cabo la celebración una Conferencia Sectorial de Educación con el objetivo de elaborar un plan nacional para prevenir, detectar y actuar frente al acoso escolar.



Por 17 votos a favor y 12 abstenciones salió adelante la iniciativa del grupo popular, defendida por el senador Joaquín Camacho, al que algunos intervinientes de la oposición respondieron que la Conferencia Sectorial no es el lugar adecuado para redactar un plan contra el acoso escolar.

Drama personal



Durante la defensa de la moción, el popular Joaquín Camacho expuso la gravedad de las cifras del bullying en España, destacando que hay dos víctimas de acoso laboral por clase, según un reciente estudio de la Universidad Complutense de Madrid.



Sin embargo, continuó, “detrás de los datos hay personas, hay un drama personal, hay familiares”. “Es fundamental actuar desde diferentes líneas, desde las administraciones, los centros educativos y, por, supuesto, la sociedad. La Administración debe realizar un protocolo de actuación que se ejecute, que no se quede en papel mojado”, señaló.



A su juicio, “la Conferencia Sectorial de Educación es el órgano adecuado en el que hablar de las medidas concretas para hacer frente a este drama social y escolar. Es el marco idóneo, ya que en esta sectorial están representadas las administraciones con competencia en el ámbito educativo”.



“Debemos contar con todos: Gobierno, autonomías, comunidad educativa y conseguir aprobar un plan nacional para la prevención, detección y actuación frente al acoso escolar, en el que, además de la Administraciones, debemos tener en cuenta la participación de expertos y asociaciones especializadas en protección del menor”, incidió Camacho.

Un lugar no adecuado



Durante su intervención, Dolores Etxano Valero, del grupo vasco, afirmó compartir la preocupación por el acoso escolar y que todas las administraciones educativas tengan protocolos “efectivos”.



“Lo que pasa –dijo– es que lo que nos propone, más allá de toda esta preocupación, es instar a convocar la Conferencia Sectorial para elaborar un plan nacional con las comunidades, no la participación de expertos y asociaciones. Lo que me sorprende es que lo que pidan sea la Sectorial, que no es un órgano al que vayan expertos. Tampoco entiendo que entre sus funciones esté la de elaborar planes”.



En la misma línea se pronunció Mario Zubiaga, de EH Bildu, quien señaló que entre las funciones de la Conferencia Sectorial no está redactar “planes y mucho menos un plan nacional”.



Por su parte, la senadora del Partido Socialista, Eva Bueno Campanario, también coincidió en que la Conferencia Sectorial de Educación no es el foro adecuado para trabajar sobre este tema.