Rosalía, Ana Mena y Dani Fernández, entre los nominados a los EMAs de MTV

Ana Mena, Belén Aguilera, Dani Fernández, Lola Índigo y Mikel Izal serán los candidatos al premio al mejor artista español en la próxima edición de los Europe Music Awards (EMAs) de MTV, que tendrá lugar el 10 de noviembre en Manchester.



La también española Rosalía competirá por hacerse con el galardón al “mejor videoclip” y el de “mejor colaboración” por su trabajo con la surcoreana Lisa en el tema ‘New Woman’, según las nominaciones dadas a conocer ayer por la cadena musical.



La trigésima edición de los EMA volverá a estar dominada por Taylor Swift, con posibilidades de premio en siete categorías, entre ellas “mejor artista”, “mejor vídeo” y “mejor artista pop”.



Con cinco candidaturas cada una, le siguen otras cuatro solistas femeninas, Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX y Sabrina Carpenter, mientras que con cuatro lo harán Beyoncé, Ayra Starr, Kendrick Lamar y Lisa.

Nombres repetidos



Especialmente reñida será la categoría a “mejor canción”, con grandes éxitos como ‘We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)’ de Ariana Grande, ‘Beautiful Things’ de Benson Boone, ‘Texas Hold ‘Em’ de Beyoncé, ‘Birds of a Feather’ de Billie Eilish, ‘Espresso’ de Sabrina Carpenter y ‘Good Luck, Babe!’ de Chappel Roan.



Muchos de esos nombres se repiten como aspirantes a proclamarse “mejor artista”, un premio que andará entre Beyoncé, Billie Eilish, Post Malone, Raye, Sabrina Carpenter y Taylor Swift.



Tampoco habrá que perder de vista el mejor videoclip. Al citado ‘New Woman’ se enfrentarán ‘We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)’ de Ariana Grande, ‘360’ de Charlie XCX, ‘Houdini’ de Eminem, ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar y ‘Fortnight’ de Taylor Swift y Post Malone.



Asimismo, como “mejor colaboración” también compiten la de Charli XCX y Billie Eilish por ‘Guess’; la de Future, Metro Boomin y Kendrick Lamar por ‘Like That’; la de Lady Gaga y Bruno Mars en ‘Die With A Smile’; la del mexicano Peso Pluma y la brasileña Anitta por ‘Bellakeo’; y la de Taylor Swift y Post Malone en ‘Fortnight’.



Excepto el premio a “mejor vídeo”, que será decidido internamente por MTV, el resto de categorías citadas y algunas más están abiertas a la votación de todo el público desde ayer a través de la web oficial de los premios. El resultado se conocerá en una gala que será emitida en directo desde el Co-op Live de Manchester (Reino Unido) el próximo 10 de noviembre a partir de las 21.00 horas en MTV España.