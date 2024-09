Muere James Earl Jones, actor estadounidense que puso voz a Darth Vader en Star Wars

James Earl Jones, el actor estadounidense que puso voz a emblemáticos personajes del cine como Darth Vader, de 'Star Wars' (La guerra de las galaxias) o 'Mufasa' en The Lion King (El Rey León), falleció este lunes a los 93 años en su casa del condado de Dutchess, en el Estado de Nueva York, reporta el medio Deadline.

Jones era uno de los pocos privilegiados miembros del club de los EGOT (es decir, ganador de Emmy, Grammy, Oscar y Tony) y participó en casi 200 producciones en pantalla durante sus 60 años de carrera.

El actor, nacido en 1931 en Arkabutla (Missisipi), era sobre todo conocido por poner voz al personaje de Darth Vader en la trilogía original de 'Star Wars', así como en las entregas más recientes ('Revenge of the Sith', 'Rogue One', 'The Rise of Skywalker') y en las series de televisión 'Obi-Wan Kenobi' y 'Star War Rebels'.

Jones hizo su debut en la gran pantalla en el largometraje de Stanley Kubrick 'Dr. Strangelove o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba', aunque saltó a la fama en 1970 con su papel en película (The Great White Hope' (La gran esperanza blanca), donde interpretaba al primer campeón afroamericano de los pesos pesados de EE.UU.

Su papel en esta última le llevó a estar nominado al Oscar como mejor actor protagonista en 1971, aunque no se haría con una estatuilla hasta 2012, cuando recibió un Oscar honorífico.

En el cine también participó en otras películas como 'Claudine', 'Field of Dreams' (Campo de sueños) o 'Our Gang' (Nuestra pandilla).

Por su parte, debutó en Broadway en 1958 con 'Sunrise at Campobello' (Amanecer en Campobello), con el que ganó el Tony a mejor obra teatral, y a lo largo de su carrera obtuvo dos de estos premios, uno por su papel en la obra de teatro 'The Great White Hope' (antes de que fuera adaptada a la gran pantalla) y otro por 'Fences'.

Además, fue nominado a los Emmy en ocho ocasiones, ganando dos de estos premios en 1991: uno por su rol como personaje principal en la serie dramática 'Gabriel's Fire ' (La pasión de Gabriel) y otro en la categoría de actor secundario en una miniserie o un especial por 'Heat Wave' (La rebelión).