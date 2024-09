Manuel Marchena, en el Foro Ideal: un juez de renombre más allá del procés

El juez Manuel Marchena Gómez, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, será el encargado de inaugurar este jueves el Foro Ideal, una conferencia que busca acercar a la ciudadanía asuntos de interés a través de protagonistas de primer nivel de ámbitos como la política, el deporte o la cultura.



Marchena, especialmente conocido por su papel en los juicios del procés catalán, ofrecerá una charla que, bajo el título ‘Retos y desafíos en el proceso penal español’, explicará cómo es la situación en la que se encuentra la Justicia en España y cuáles son las amenazas y conflictos a los que se enfrenta en la actualidad.



No obstante, el magistrado posee una dilatada carrera que va mucho más allá del procés. Nacido en 1959, su andadura en el mundo judicial comenzó de una forma muy precoz: tenía apenas 26 años la primera vez que le llamaron en una sala ‘señoría’, tras acceder por oposición al cargo de fiscal de la Audiencia Territorial de Las Palmas, en 1985.

Carrera meteórica



Su ascenso como magistrado, desde entonces, fue meteórico. Ya en la década de los 90 fue nombrado fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y en 2003 se convirtió en el fiscal de sala más joven en la historia del Ministerio Público.



Es en 2007 cuando, designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), llega a su cargo como magistrado del Tribunal Supremo, en la Sala de lo Penal, que comenzaría a presidir en 2014 después de siete años fulgurantes en los que se enfrentó a asuntos tan mediáticos como el caso Campanario (la obtención fraudulenta de pensiones en la Seguridad Social de Andalucía) o el caso Atutxa, que involucró la condena de un presidente del Parlamento Vasco que se negó a dar cumplimiento a una resolución del Tribunal Supremo. Incluso rechazó presidir el propio CGPJ, alegando su “independencia”, una palabra a la que ha aludido en más de una ocasión para describir su labor.



Es en su etapa como presidente de la Sala de lo Penal en la que ha participado en más asuntos mediáticos como magistrado, incluyendo algunos tan reconocibles como la trama Gurtel. Fue él, por ejemplo, quien presidió el tribunal que condenó al exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por dar una patada a un policía en una manifestación.

Perfil didáctico



No obstante, si por algo destaca, además de por su excelente currículum profesional, es por su particular perfil. Descrito como un magistrado de mucho talante, Marchena abogó además, en una de las vistas más seguidas de la democracia española, la del procés, por centrarse en los hechos antes que en las opiniones, ofreciendo así a la ciudadanía una visión didáctica de un caso que no se escapó de su control pese a toda la presión y la polarización política que había a su alrededor.



La conferencia, a la que será imprescindible acceder mediante invitación, tendrá lugar en el Palacio de la Ópera este jueves, a partir de las 20.00 horas. La recepción de invitados será desde las 19.30.