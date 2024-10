"Llevo a Asturias en el corazón", dice la princesa Leonor tras recibir la medalla de la comunidad

La princesa Leonor ha asegurado este jueves que lleva a Asturias en su corazón, una tierra que da nombre a su título y por tanto la designa como servidora de España, y ha destacado el compromiso que adquiere para ser merecedora de la medalla de Asturias y el título de alcaldesa honoraria de Oviedo.



Así lo ha indicado la princesa tras recibir de manos del presidente del Principado, Adrián Barbón, la Medalla de Asturias, el máximo distintivo que concede el Gobierno autonómico, y poco después de ser nombrada alcaldesa honorífica de Oviedo.



"Siempre será la patria querida que dice el himno", ha indicado doña Leonor, que ha recordado su infancia en el lugar de origen de su familia materna: "mi familia asturiana es muy asturianona, ya me entienden".



La heredera al trono ha rememorado cómo, en compañía de su hermana, la infanta Sofía, disfrutaron de los relatos de su bisabuela -la periodista Menchu del Valle- y recorrieron en Asturias playas preciosas: "conocí montes, valles y pueblos increíbles, me aficioné a los oricios ante la cara de extrañeza de mi hermana… Las dos hemos sido muy felices aquí".



Y lo siguen siendo, ha asegurado, cada año cuando regresan a "impulsar los valores que promueve la Fundación Princesa de Asturias".



Doña Leonor ha expresado su agradecimiento en esta mañana de otoño "tan especial" para ella, al gobierno asturiano por la concesión de la Medalla del Principado y a la ciudad de Oviedo del título de alcaldesa honoraria.



"Los recibo con respeto y con la certeza de que, como lo sintió mi padre hace casi 40 años, significan algo muy importante: el compromiso que adquiero, que me guía y me guiará siempre, para ser merecedora de estos reconocimientos", ha señalado.



Ha rememorado también su primer viaje oficial en 2018 y la primera vez que, ante el atril del teatro Campoamor, donde se celebra la ceremonia de entrega de los premios, recibió "un aplauso tan cálido, que fue como un abrazo".



Los asturianos "me habéis arropado siempre, me regaláis vuestro cariño y me hacéis sentir acogida y feliz en todas las ocasiones": "Llevo a Asturias en mi corazón", ha subrayado la princesa, que ha señalado cómo su sangre asturiana "no sólo imprime carácter: es un orgullo y una alegría".



El acto ha tenido lugar en la biblioteca de la Universidad de Oviedo, donde doña Leonor se ha trasladado a pie desde el Ayuntamiento saludando a numerosos de los cientos de ciudadanos que la esperaban a lo largo del recorrido.



Dos actos que ha protagonizado en solitario, sin la presencia de los reyes, y en la víspera de la entrega de los premios Princesa de Asturias 2024, cuya ceremonia tendrá lugar la tarde del viernes en el Teatro Campoamor.



Tras el acto, al que han asistido 200 invitados, la heredera del trono se ha trasladado al despacho del rector y ha firmado en el libro de oro del Principado.



El Ejecutivo asturiano decidió en diciembre del pasado año concederle este reconocimiento con motivo de la mayoría de edad de la princesa, que cumplirá 19 años el 31 de octubre.



La princesa de Asturias sigue así los pasos de su padre, el rey Felipe, que hace 38 años, en 1986, recibió la máxima distinción del Principado y dos años después fue reconocido por el Ayuntamiento de la capital asturiana como alcalde honorífico.



Doña Leonor asistirá esta tarde junto con los reyes y su hermana la infanta Sofía al tradicional concierto de los Premios Princesa de Asturias Paisajes sonoros de América, organizado por la Fundación Princesa de Asturias en el Auditorio Príncipe Felipe, en Oviedo.