La jueza del caso Esther López acuerda mantener en libertad al imputado por la muerte de la joven

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, encargado del denominado caso Esther López, ha acordado mantener en situación de libertad al presunto autor de su desaparición y muerte, Óscar S.M, pese a la comparecencia celebrada el pasado viernes en la que las dos acusaciones particulares, las ejercidas por la hermana y los padres de la víctima, solicitaron el encarcelamiento del único investigado.



La audiencia había sido solicitada precisamente por la representación legal de Inés, hermana de Esther, y a su petición de prisión provisional se sumó el abogado de sus padres, mientras que la fiscal del caso y la defensa, por el contrario, se posicionaron a favor de que Óscar S.M. continúe en libertad al no haberse modificado su situación, como así ha acordado finalmente la instructora, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.



La fiscal que acudió a la comparecencia --en ausencia de la fiscal jefe--y la defensa de Óscar S.M. entienden que no es necesario el encarcelamiento al considerar que "no existe ningún motivo para modificar lo que ya existía", explicó la abogada del imputado, Ana Pérez, en declaraciones recogidas por Europa Press, en referencia a que el aludido "ha cumplido fielmente sus obligaciones de comparecer todos los lunes y teniendo en cuenta que le ha sido retirado el pasaporte".



Así, el Juzgado, de conformidad con el criterio ya expuesto de la Audiencia Provincial de Valladolid en un pronunciamiento previo, rechaza la petición de la acusación particular y mantiene la libertad del encausado con las mencionadas medidas cautelares: debe comparecer periódicamente y tiene retirado el pasaporte y prohibido salir del territorio nacional.



"Mi cliente no tiene ninguna intención de no acudir al juicio, si lo hay, porque está interesado en que de una vez se sepa lo que ha pasado y cuál ha sido su participación en los hechos", apuntó la defensora, quien no entiende que ahora las acusaciones particulares hablen de riesgo de fuga, "después de tres años de instrucción".



La letrada, que en la jornada del jueves mostró su sorpresa por la urgencia de esta convocatoria, atribuye lo ocurrido a la reciente incorporación de la nueva instructora--la tercera desde que comenzó la instrucción--, que al ver que estaba pendiente dicho trámite "pensó que era urgente, pero no lo era", advirtió Ana Pérez.



Aunque la acusación pública se ha alineado con la defensa en cuanto a que no ve necesario el ingreso en prisión provisional, la fiscal sí ha dejado a criterio de la juez imponer una posible fianza de 20.000 euros al investigado.



CONCENTRACIÓN VECINAL

Durante la comparecencia, una veintena de personas, entre familiares, amigos y vecinos de Traspinedo, con el progenitor de la fallecida y la hermana a la cabeza, se concentró frente al Edificio de los Juzgados portando pancartas en las que han reclamado 'justicia para Esther', al igual de lo que viene ocurriendo cada vez que se celebra en el inmueble judicial un trámite que obliga a la comparecencia del investigado.



Este último, como también viene ocurriendo, volvió a acceder al juzgado por una puerta lateral del inmueble a bordo de un turismo camuflado de la Policía Nacional. El turismo hizo su entrada por la puerta de la calle Torrecilla que conduce a los garajes.



No es la primera vez que el letrado de Inés López solicita el encarcelamiento provisional de Óscar S.M, toda vez que a lo largo de la instrucción se ha dirigido con idéntica petición que ha sido denegada tanto por la instructora primigenia como por parte de la Audiencia Provincial, órgano éste último que entendía suficientes las medidas cautelares ya acordadas y descartaba la posibilidad de fuga del investigado o de que éste pudiera destruir pruebas.



El Juzgado ya decidió la pasada semana prorrogar la instrucción por otros seis meses al objeto de practicar parte de las pruebas pedidas por la defensa, que tiene recurrido el auto de imputación y ha solicitado, sin éxito, el sobreseimiento del caso al considerar que no existen pruebas contra su cliente, al que se imputan delitos de asesinato u homicidio dolosos, lesiones agravadas, omisión del deber de socorro, contra la integridad moral, maltrato al cadáver, secuestro, detención ilegal y contra la seguridad del tráfico.



Entre las pruebas que tendrán que ser practicadas por la nueva instructora, que este jueves se ha incorporado al puesto, se incluye la toma de declaración en calidad de testigos de los agentes de la Guardia Civil y otras personas que "peinaron" las zonas señaladas como sectores 2 y 3 durante las labores de búsqueda de la fallecida, a la vez que se ha requerido al Instituto Armado para que localice y aporte las grabaciones de los drones que rastrearon dichos sectores los días y horas que lo hicieron y las imágenes captadas. Tales diligencias cuenta con la oposición del abogado de Inés López, como así ha hecho constar en un recurso.



La instructora, que ha requerido al imputado que deposite una fianza de 205.000 euros para asegurar posibles responsabilidades civiles en caso de condena cuando se celebre el correspondiente juicio con jurado, considera que existen indicios de que la madrugada del 13 de enero de 2022, tras estar en el bar de la localidad, la víctima se fue con el investigado y con otro hombre a la zona de las bodegas, "para después, en el coche de Óscar S.M, dirigirse al domicilio de 'Carolo' al lado del local La Maña de Traspinedo, donde éste se baja.



Óscar y Esther se dirigieron a una vivienda del municipio, de la familia del investigado que éste utilizaba habitualmente, y tras estar juntos en ella, la mujer abandonó la misma a pie, saliendo él tras ella en su vehículo VW T-ROC con el que la atropelló muy cerca de ese inmueble, causándole serias lesiones, pero no la muerte".



El auto recoge que "siendo consciente de que Esther se encontraba con vida, lejos de prestar ayuda o solicitar ayuda que otros pudieran prestar, el investigado esperó entre una y tres horas hasta que comprobó que ella estaba ya muerta, procediendo a ocultar el cadáver y finalmente meterlo en el maletero de su vehículo y tirarlo, horas después, en el lugar donde fue hallado el día 5 de febrero, no dando noticia directa o indirecta de donde se encontraba. Tanto Esther como Óscar habían ingerido esa noche bebidas alcohólicas".