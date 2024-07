Fallece el rapero y actor neoyorquino Chino XL a los 50 años

El rapero y actor neoyorquino Chino XL ha fallecido a los 50 años de edad, según ha anunciado su familia en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.



"La familia de Derek Keith Barbosa, conocido profesionalmente como Chino XL, está devastada al transmitir la noticia de su fallecimiento. Chino murió en la mañana del domingo 28 de julio de 2024 en casa. Tenía 50 años", anunciaron sus allegados en la red social en un mensaje que acompañaron con una foto del fallecido.



Chino XL tenía cuatro hijos: Chynna, Bella, Lyric, Kiyana; un hijastro, Shawn; y cinco nietos Emmy, Emery, Chris, Luis y Dyani, que firman el mensaje junto a su madre, Carole; y su excompañera Stephanie.



En una declaración conjunta, sus hijas reflexionan sobre la personalidad del cantante: "nuestro padre tenía muchos títulos -Rey de los chistes, superhéroe puertorriqueño- pero el más importante fue padre".



"Y lo que más nos dio en ese papel fue su fuerza, sencillez y capacidad para ser súper realistas. Lo principal que sentimos ahora es que nuestro papá está en paz, y así estamos en paz”, agregaron sus hijas que no dan detalles sobre los motivos del fallecimiento.



Nacido en el Bronx y criado en East Orange (Nueva Jersey), Chino XL formó el dúo Art of Origin con Kerri Chandler, y ficharon por Def Jam Recordings a través de Warner en 1991, recuerda The Hollywood Reporter (THR).

Chino XL alcanzó, no obstante, el éxito con su carrera en solitario, tras su debut en 1996.



A lo largo de los años, el rapero ha colaborado con Kool G Rap, Proof, J. Dilla y B-Real, entre otros y también actuó en películas como "Alex & Emma", al tiempo que aparecía en programas de televisión como la serie "CSI: Miami".