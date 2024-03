Cuidado si recibes correos de Carrefour regalando una sartén Tefal Ingenio

Un usuario anónimo ha publicado a través de X (antes Twitter) un mensaje en el que advierte de una posible estafa: “Si esto viene de @CarrefourES yo soy cantante de ópera. #NoPiques”, y a continuación, una captura de pantalla de un supuesto correo electrónico enviado por Carrefour, en el que ofrecen una sartén Tefal Ingenio.

“Carrefour Programa de Lealtad Carrefour Reclama GRATIS Tefal Ingenio Solo responde algunas preguntas! Haz clic aquí para Empezar product image. La lealtad tiene recompensa! Ha sido elegido para participar en nuestro programa de fidelización GRATIS! Solo te llevará un minuto recibir este fantástico premio. COMENZAR! Es GRATIS” (sic).

Captura de pantalla del mail falso que suplanta a Carrefour





Sin embargo, se trata de una estafa. Un fraude conocido como phishing, ya que en su página web no existe información sobre la supuesta promoción. Además, el departamento de comunicación de Carrefour ha explicado que no existe ningún programa de lealtad: “Carrefour España no tiene ningún ‘programa de lealtad’ como indican en el mensaje así que efectivamente, no es nuestro”, señalan.

Carrefour no regala una sartén Tefal Ingenio respondiendo a una encuesta

Para comprobar la veracidad de la supuesta promoción, en INFOVERITAS, en primer lugar, nos hemos puesto en contacto con Carrefour. Desde el departamento de comunicación de la empresa nos confirman que “Carrefour España no tiene ningún ‘programa de lealtad’ como indican en el mensaje así que efectivamente, no es nuestro”.

Por otro lado, hemos buscado en la página web oficial de Carrefour las ofertas disponibles de Tefal Ingenio. Sin embargo, no hemos encontrado ningún mensaje que señale la gratuidad de estas sartenes a cambio de contestar algunas preguntas.

Según la web oficial de Carrefour, las ofertas de menaje vigentes cuentan con un “60% en esta Gama de Cocina XTRA, por una compra mínima de 20€ en sus productos”, leemos. La información se refiere a unos descuentos en productos de menaje de la marca San Ignacio, no Tefal.





Captura de pantalla del folleto de la promoción de San Ignacio



En la actualidad, Carrefour solo tiene descuentos en determinados productos Tefal Ingenio, pero ninguna oferta publicada en su web oficial o en su perfil en X de esta marca. El precio de los productos Tefal Ingenio oscila entre los 28,80 euros hasta packs de siete utensilios de cocina por 299.

Se trata, por otra parte, de una estafa recurrente. Desde INFOVERITAS ya alertamos en febrero del mismo mensaje, que también tenía como gancho sartenes de Tefal.

Consejos para no caer en la trampa

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) aconsejan desconfiar de este tipo de acciones promocionales que ofrecen productos a precios irrisorios, por muy tentadora que resulte la oferta. Explican que suelen utilizarse como reclamo para conseguir los datos y el dinero de las víctimas. En estas situaciones, lo mejor es ignorar este tipo de anuncios y, ante la duda, contrastar con las fuentes oficiales.

Para ello, puedes ponerte en contacto con la compañía a través de sus canales oficiales o con organismos oficiales especializados en ciberseguridad como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) o revisar nuestra página web, ya que también alertamos con frecuencia de este tipo de estafas.