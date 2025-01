A 23 de enero, Justin Bieber no ha muerto

La red social Facebook alberga comentarios que afirman que el cantante canadiense Justin Bieber ha muerto. El post que informa del fallecimiento del artista publica varias fotografías de Bieber y otra de un accidente de carretera que implica a tres coches rojos. “Noticias de última hora: (QEPD) Justin Bieber como confirmó ser…”, escribe el autor del mensaje, que no permite desplegar el resto del texto.

Se está diseminando varios posts con el mismo contenido y las mismas imágenes. El más antiguo data de ayer, 22 de enero.

Sin embargo, esto es falso. A día 23 de enero, Justin Bieber no ha muerto, no hay registros oficiales que así lo confirmen. Ayer mismo sus cuentas en redes sociales como Instagram registraban actividad. Tampoco hay rastro del anuncio de su fallecimiento en el perfil de su esposa, Hailey Bieber. Además, la instantánea del accidente de coches que comparte el contenido viral no es actual, data de enero de 2011.

No hay registros oficiales que confirmen la muerte de Justin Bieber, a 23 de enero

No hay noticias que den cuenta de del supuesto fallecimiento del cantante canadiense. Una búsqueda en Google con las palabras clave ‘Justin Bieber’ y ‘muerte’, tanto en español como en inglés, no arroja ningún resultado de ningún medio de comunicación que haya informado de la muerte del artista.

Además, el propio Bieber se mantiene activo en sus perfiles sociales. Ayer mismo, 22 de enero, cuando el post de Facebook anunció, en primer momento, su muerte, publicó contenido en su cuenta de Instagram.

En este sentido, su esposa, Hailey Bieber, también mantiene actualizadas sus cuentas en estas plataformas (su último post en Instagram es, igualmente, de ayer). No hay rastro de ningún comunicado o mensaje que informe de que su marido ha fallecido.

La fotografía del accidente no es actual

Por otra parte, desde INFOVERITAS se ha llevado a cabo una búsqueda inversa de imágenes, con la herramienta de Google, de la fotografía del accidente de coche que incluía el post que afirmaba que Justin Bieber había muerto. No obstante, la instantánea no es actual, data del 5 de diciembre de 2011.

En aquel entonces, diversos medios de comunicación (ver noticia 1 y noticia 2) se hicieron eco del accidente que habían tenido varios coches de alta gama. El suceso tuvo lugar en Tokio (Japón) en el contexto de una reunión de coches de carreras.

INFOVERITAS verifica que...

A día 23 de enero de 2025, Justin Bieber no ha muerto. No hay noticias en medios de comunicación que así lo confirmen. Además, sus perfiles sociales registraron actividad ayer mismo. Igualmente, su mujer, Hailey Bieber, tampoco ha anunciado el fallecimiento de su esposo en sus redes. Por otra parte, la fotografía del accidente de coches que se incluye en el post no es actual, sino de diciembre de 2011.