El juego como pilar fundamental en el desarrollo infantil: la propuesta del centro Hitos

El centro Hitos se erige como un espacio único para el desarrollo integral de los niños, donde el juego se convierte en la herramienta principal para fomentar un crecimiento saludable y equilibrado. Gracias a su enfoque especializado y personalizado, los niños pueden superar dificultades y alcanzar su máximo potencial, mientras disfrutan de un proceso de aprendizaje motivador y divertido. Ubicado en el número 10 de la calle Etiopía, frente al centro de salud de Perillo, el centro Hitos es un espacio especializado en terapia ocupacional infantil, dirigido por Bárbara Gómez, terapeuta ocupacional y fundadora del centro.



“Trabajamos a través del juego porque los niños aprenden jugando. Este enfoque es esencial, ya que, los niños están naturalmente motivados para jugar, lo que convierte el proceso de aprendizaje en algo más atractivo y duradero. Eso hace que el aprendizaje sea muchísimo más motivante y efectivo”, afirma Bárbara.

El juego: herramienta clave en el desarrollo infantil

El juego es una herramienta fundamental en los primeros años de vida, especialmente en la etapa comprendida entre los 0 y 3 años. Durante esta fase, los niños están en pleno proceso de aprendizaje sobre cómo relacionarse con su entorno, cómo moverse, cómo hablar y cómo desarrollar habilidades que serán esenciales a lo largo de su vida.

“Durante esta etapa los niños y las niñas están aprendiendo a relacionarse con el entorno, a moverse, a hablar. Están adquiriendo las bases para el desarrollo posterior. Si en esa etapa psicomotora hay dificultades o la estimulación no es la adecuada, el sistema nervioso no desarrolla las habilidades de forma natural. Es fundamental darles esa estimulación para que las habilidades superiores se vayan adquiriendo”, señala.

Aprender jugando: menos repeticiones, más resultados

Una de las grandes ventajas de aprender a través del juego es la eficiencia en el proceso. Mientras que en métodos tradicionales de aprendizaje, los niños pueden necesitar cientos de repeticiones para dominar una habilidad, en el juego esta cifra se reduce drásticamente. “Los niños, cuando aprenden jugando, necesitan entre 10 y 20 repeticiones para adquirir una nueva habilidad, mientras que en un contexto tradicional de enseñanza pueden necesitar hasta 400”, afirma la profesional.

Además, el juego motiva a los niños de manera más efectiva que el aprendizaje convencional. “Cuando un adulto simplemente les dice qué hacer o les obliga a aprender, el proceso es mucho más largo y menos efectivo. Sin embargo, al incorporar el juego, el proceso es mucho más dinámico y les permite aprender de forma divertida”, explica.

El juego motiva a los niños de manera más efectiva que el aprendizaje convencional

El reto justo: clave en el aprendizaje

En el centro Hitos, cada sesión de terapia se adapta a las necesidades específicas de cada niño. La forma en la que trabajan siempre es con retos justos. Estos retos son diseñados según las dificultades identificadas en cada niño, y son fundamentales para asegurar que se produzca un aprendizaje real. “Creamos juegos en base a las dificultades que hemos evaluado previamente. Si el reto es fácil, no hay trabajo y no se adquieren habilidades. Pero si es demasiado difícil, el niño se frustra y no avanza”, señala la fundadora del centro.

Este enfoque personalizado es lo que hace que cada niño que pasa por Hitos reciba el apoyo necesario para superar sus dificultades y avanzar en su desarrollo. Al mismo tiempo, se respeta el ritmo de cada niño, garantizando que el aprendizaje sea equilibrado y eficaz.

Terapia ocupacional infantil para todas las edades

Aunque el enfoque del centro Hitos es especialmente fuerte en la primera infancia, el centro ofrece terapia ocupacional a niños de todas las edades. “La etapa de los 0 a 3 años es crucial, pero durante toda la niñez, surgen nuevas dificultades que requieren intervención”, explica Bárbara. Estas dificultades pueden ser detectadas más fácilmente en el entorno escolar, donde los niños están en un proceso continuo de aprendizaje. “Es en el colegio donde a menudo se detectan dificultades que en casa no se perciben”, añade.



En este sentido, el centro también trabaja para mejorar habilidades como la atención, la coordinación y la autonomía, que son fundamentales para que los niños se adapten de manera saludable y equilibrada a cualquier situación de su entorno. “Cuando los niños aprenden jugando, no solo adquieren nuevas habilidades motoras, sino también sociales y emocionales”, concluye Bárbara.