¡Adiós al ayuno extremo! Reducir carbohidratos logra los mismos beneficios metabólicos

El ayuno intermitente, una estrategia dietética que implica la alternancia entre períodos de ingesta normal de alimentos y fases de restricción calórica significativa, ha experimentado un aumento notable en su popularidad en los últimos años.

Este enfoque dietético ha sido elogiado por sus potenciales beneficios metabólicos, que abarcan la mejora de la sensibilidad a la insulina, la promoción de la pérdida de peso y la optimización de diversos marcadores de salud. No obstante, la naturaleza intrínsecamente restrictiva del ayuno intermitente, que a menudo requiere que los individuos soporten extensos períodos sin una ingesta calórica sustancial, puede representar un desafío considerable para muchas personas.

En este contexto, una investigación reciente llevada a cabo en la Universidad de Surrey presenta una perspectiva novedosa sobre las intervenciones dietéticas. Este estudio sugiere que los individuos podrían lograr beneficios metabólicos comparables a los del ayuno intermitente sin recurrir a una restricción calórica tan severa.

La investigación propone que la clave podría residir en la reducción de la ingesta de carbohidratos en lugar de la disminución drástica de las calorías consumidas. Este hallazgo tiene el potencial de señalar un cambio en las tendencias dietéticas predominantes, ofreciendo una alternativa que podría ser más accesible y sostenible para aquellos que buscan mejorar su salud metabólica.

Ilustración sobre el mecanismo del ayuno intermitente I CEDIDA

Hallazgos clave

Es estudio ha revelado que la simple limitación de la ingesta de carbohidratos, incluso sin una disminución considerable en la ingesta calórica total, puede inducir efectos metabólicos notablemente análogos a los que se observan con el ayuno intermitente de breve duración.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores diseñaron un estudio meticulosamente controlado en el que participaron adultos de entre 20 y 65 años que presentaban sobrepeso u obesidad. Los participantes siguieron tres planes de dieta distintos durante un período de un día:

una dieta con una ingesta normal de carbohidratos;

una dieta baja en carbohidratos pero con una ingesta calórica equilibrada;

y una dieta baja en carbohidratos con una restricción calórica significativa.

El hallazgo primordial del estudio fue que ambas dietas con bajo contenido de carbohidratos, independientemente de si iban acompañadas de una reducción calórica sustancial o no, llevaron a mejoras significativas en los marcadores metabólicos de los participantes.

Este resultado sugiere que el factor determinante detrás de los beneficios metabólicos observados no fue la reducción drástica de calorías per se, sino más bien la disminución en la ingesta de carbohidratos. La investigación fue publicada en el reconocido European Journal of Nutrition, lo que enfatiza la importancia y la solidez científica de estos descubrimientos.

El enfoque del estudio en individuos con sobrepeso u obesidad pone de relieve la pertinencia de estos hallazgos para una población con mayor susceptibilidad a desarrollar trastornos metabólicos. Esto sugiere que la reducción de carbohidratos podría constituir una valiosa estrategia dietética para abordar importantes problemas de salud pública.

Las dietas con bajo contenido de carbohidratos, con o sin reducción calórica sustancial, mejoran marcadores metabólicos I CEDIDA

Beneficios metabólicos comparados

Las indagaciones de la Universidad de Surrey han elucidado los beneficios metabólicos específicos que se lograron a través de las dietas bajas en carbohidratos. Los investigadores constataron que los participantes en ambos grupos de dieta baja en carbohidratos demostraron una capacidad mejorada para procesar una comida con alto contenido de grasas.

Esto se evidenció en una disminución significativa de los niveles de triglicéridos, un tipo de grasa presente en el torrente sanguíneo que se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Adicionalmente, el estudio reveló una inclinación en el metabolismo de los participantes hacia la utilización de grasa como fuente de energía, un efecto metabólico que también se observa característicamente durante los períodos de ayuno intermitente de corta duración.

Es crucial destacar que estos beneficios metabólicos se manifestaron incluso en el grupo de dieta baja en carbohidratos que mantuvo una ingesta calórica equilibrada, lo que sugiere que la reducción de carbohidratos por sí sola, independientemente de la restricción calórica, puede ser suficiente para desencadenar estas respuestas metabólicas favorables.

Los investigadores también detectaron un aumento en los niveles de cetonas en los participantes que siguieron las dietas bajas en carbohidratos. Las cetonas son moléculas que el cuerpo produce cuando comienza a quemar grasa para obtener energía, lo que confirma aún más el cambio hacia el metabolismo de las grasas observado en el estudio. Este aumento en las cetonas se produjo incluso sin la restricción extrema de carbohidratos o el ayuno prolongado que tradicionalmente se asocian con la cetosis.

La convergencia de los beneficios metabólicos entre la restricción de carbohidratos y el ayuno intermitente, particularmente en lo que respecta a la quema de grasa y la disminución de los triglicéridos, sugiere un mecanismo subyacente compartido relacionado con la utilización de combustible.

La reducción en la disponibilidad de glucosa, ya sea a través del ayuno o la limitación de carbohidratos, parece estimular al cuerpo a recurrir a las reservas de grasa para obtener energía. La disminución de los triglicéridos probablemente se deriva de esta alteración en el metabolismo y de una gestión mejorada de los lípidos.

Una mujer mide su contorno corporal con una cinta métrica I CEDIDA

Limitaciones y consideraciones

Es importante reconocer que el estudio de la Universidad de Surrey se llevó a cabo con un número relativamente reducido de participantes, concretamente doce adultos. Si bien este tamaño de muestra puede ser adecuado para identificar efectos metabólicos agudos en un entorno controlado, podría limitar la generalización de los hallazgos a poblaciones más amplias y diversas.

Además, el período de intervención para cada dieta fue de tan solo un día, lo que permitió a los investigadores evaluar las respuestas metabólicas inmediatas, pero no proporcionó información sobre los efectos a largo plazo de la restricción de carbohidratos en comparación con el ayuno intermitente en términos de sostenibilidad, adherencia y resultados de salud generales.

Otra consideración relevante es que, para mantener el equilibrio calórico en el grupo de dieta baja en carbohidratos con ingesta energética equilibrada, la proporción de grasa dietética fue relativamente alta. Esto implica que una parte significativa de la grasa que se quemó durante este período podría provenir de los alimentos consumidos en lugar de las reservas de grasa corporal. Por lo tanto, los efectos sobre la composición corporal a largo plazo podrían diferir entre la restricción de carbohidratos y el ayuno intermitente.

El consenso es total, controlar los carbohidratos es clave para la salud metabólica I CEDIDA

La corta duración del estudio proporciona información valiosa sobre los efectos agudos, pero se necesita más investigación para comprender los efectos sostenidos y las posibles ventajas y desventajas de la restricción de carbohidratos en comparación con el ayuno intermitente durante períodos más largos.

Si bien la intervención de un día mostró cambios metabólicos comparables, no nos dice cómo estas dietas afectarían la salud durante semanas, meses o años. Los estudios a largo plazo son cruciales para determinar la efectividad y seguridad en el mundo real de estos enfoques.

La investigación de la Universidad de Surrey no es un hallazgo aislado, sino que se suma a un creciente consenso científico sobre la importancia de la manipulación de carbohidratos para la salud metabólica. Este contexto más amplio refuerza la credibilidad de los resultados y sugiere un posible cambio de paradigma en las recomendaciones dietéticas.