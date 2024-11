No tan populares, pero brillantes series de TV que quizás te perdiste este año

En el mundo de la televisión es fácil dejar pasar algunas joyas que, a pesar de no ser tan populares, ofrecen experiencias inolvidables y narrativas profundas. Con tantas plataformas y opciones, muchas veces nos enfocamos en las series que son ampliamente comentadas, dejando de lado otras producciones que también merecen reconocimiento.



No hay que olvidar que uno de los obstáculos que impiden a muchas personas descubrir estas series es la limitación geográfica. En algunas regiones, ciertas plataformas no están disponibles, o los contenidos no cuentan con subtítulos en el idioma adecuado. Afortunadamente, existen soluciones para superar estas barreras. Por ejemplo, usando ExpressVPN para router, es posible cambiar la IP y obtener una ubicación virtual, permitiendo así acceder a catálogos internacionales y disfrutar de series que de otro modo estarían restringidas.

Sin más dilación, veamos algunas de estas series excepcionales que, a pesar de ser menos populares, destacan por su calidad y originalidad, convirtiéndose en auténticas joyas que no te puedes perder.

1. Shōgun

Inspirada en eventos reales de la historia japonesa, Shōgun es una producción épica que transporta al espectador al periodo final de los Estados en Guerra de Japón, alrededor del año 1600. Disponible en Disney+, esta serie está basada en la famosa novela de James Clavell y destaca por su impresionante ambientación visual y sus intensas tensiones políticas.



La historia sigue a diversos clanes samurái mientras compiten por el poder, en una dinámica que recuerda a la intensidad de Game of Thrones. Con actuaciones notables de Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano y Anna Sawai, Shōgun ofrece una experiencia fascinante.



Cada episodio está cargado de traiciones y giros dramáticos que mantienen al espectador al borde del asiento. Es una serie que destaca no solo por su trama, sino también por el rigor histórico y la profundidad de sus personajes.

2. Slow Horses

Slow Horses, disponible en Apple TV+, sigue siendo una de las mejores series de espionaje gracias a su elenco y estilo únicos. En la temporada 4, la historia se centra en River, mientras explora sus raíces y lidia con la creciente demencia de su abuelo David Cartwright (interpretado por Jonathan Pryce).



A su vez, la llegada del nuevo personaje, Hugo Weaving, aporta un toque de caos a Londres. Jack Lowden incorpora energía al equipo, y Gary Oldman sigue brillando como Jackson Lamb, el espía cínico y sarcástico que nunca decepciona. Con su intriga y humor oscuro, Slow Horses se mantiene como una de las series más sólidas y entretenidas del momento.

3. The Boys

La cuarta temporada de The Boys, disponible en Prime Video, continúa siendo una de las series más irreverentes y políticamente incorrectas de la televisión. La trama sigue explorando los excesos y abusos de poder de los superhéroes, especialmente de Homelander, interpretado con brillantez por Antony Starr.



Esta temporada incluye momentos que van desde comentarios sobre la guerra cultural hasta un "romance" con un pulpo y una oscura bienvenida en el hogar para Homelander. La serie es conocida por su brutalidad y humor ácido, y esta temporada no decepciona en absoluto.



Starr vuelve a destacar como uno de los villanos más complejos de la televisión actual, con una actuación que merece un Emmy.

Conclusión

Estas series demuestran que el éxito no siempre depende de la popularidad, sino de la calidad y profundidad de sus historias. Con guiones sólidos, actuaciones memorables y tramas que desafían convenciones, estas producciones ofrecen una experiencia única.

Explorar más allá de lo común puede revelar auténticas joyas televisivas que realmente vale la pena descubrir.