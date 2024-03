Ponteceso se suma a la zona azul gratuita en dos de sus calles

El Concello de Ponteceso se suma a la implantación de la zona azul gratuita en la Costa da Morte.

Así lo ha anunciado el gobierno local, asegurando que lo hacen con el objetivo de “garantir a rotación dos aparcamentos nas vías que vertebran a vida social, comercial e educativa do municipio,” haciendo referencia a la Avenida Eduardo Pondal y la Rúa Río Anllóns, donde se implantará este sistema.



Esta medida ha sido aprobada en el pleno municipal del miércoles con los votos a favor de Partido Popular y Partido Galego, las abstenciones de AxP, BNG y APIN, y los votos en contra del Partido Socialista.

Modificaciones



Las zonas azules de estacionamiento se colocarán en el margen derecho en dirección A Coruña de la Avenida de Eduardo Pondal, desde el número 2 hasta el 64; y en el margen derecho de la calle Río Anllóns en dirección Anllóns entre los números 4 y 46.

El estacionamiento estará limitado a un máximo de noventa minutos en estas plazas de lunes a viernes entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde, exceptuando los días festivos.



El tiempo de estacionamiento se deberá controlar con un disco de control horario o un elemento que los sustituya situado dentro del vehículo con el que se deberá indicar la hora de llegada al estacionamiento.

De no hacerlo, esto supondrá una infracción, la cual conllevará una multa de ochenta euros, misma cantidad que en otros casos como superar el tiempo máximo permitido, marcar una hora de llegada que no se ajuste a la realidad o no retirar el vehículo al menos 250 metros con respecto al lugar una vez se modifique el horario en el indicador.



El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, afirma que el objetivo “non é recadar diñeiro con ela, senón xerar unha alta rotación para compatibilizar o estacionamento en viario dos residentes coa mobilidade dos visitantes”, a lo que añade que se trata de una manera de “conseguir un uso máis racional e equitativo que permitirá optimizar o espazo público”.