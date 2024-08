Ponteceso finaliza los trabajos de mejora de los accesos de Toural y Brixería

El Concello de Ponteceso finalizó las obras de renovación de los accesos a Toural y Brixería. Los trabajos contaron con un presupuesto de 47.970 euros, financiados a través de la Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural.



En el acceso a Toural, las obras consistieron en la regularización y la nivelación de la superficie, con una colocación de xabre natural en las zonas necesarias con un espesor medio de 10 centímetros. A continuación se colocó una capa de rodadura continua con hormigón de 15 centímetros. Por último, se realizará la recogida de pluviales.



En el acceso de Brixería, se regularizó el terreno, con una aportación de xabre natural en las zonas donde fue preciso y se colocó una capa de rodadura continua de hormigón El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, subrayó que “coa renovación destes dous viais municipais melloramos as infraestruturas básicas no municipio, facilitando o acceso e a circulación no tecido comunicativo do Concello”. Asimismo, destacó que “é moi importante manter as conexións coas parroquias nun bo estado para mellorar a seguridade tanto do tráfico rodado como dos peóns e, tamén, facilitar o día a día da nosa veciñanza”.