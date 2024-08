Convenio del Concello de Ponteceso con las Anpas para apoyar sus actividades

El Concello de Ponteceso destina 1.200 euros a apoyar la labor de las Anpas de los centros escolares: CRA Virxe do Forno, CEIP As Forcadas y CEIP Eduardo Pondal. Cada entidad recibirá 400 euros, una ayuda dirigida al desarrollo de actividades culturales y deportivas entre los más pequeños, así como para fomentar acciones encaminadas a la conciliación de la vida laboral y familiar.

Convenio ANPA CEIP Eduardo Pondal



El alcalde, José Manuel Mato, firmó este jueves un convenio de colaboración con los representantes de cada asociación de padres de alumnos, Isabel Freijeiro García (CRA), Martín Varela Dourado (As Forcadas) y José Luis Grobas Amado (Eduardo Pondal). El regidor destacó “a importancia de apopiar ás estruturas base nas infancias, como son os centros escolares e as Anpas, que traballan para favorecer as experiencias dos nosos pequenos”.