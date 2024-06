Sánchez, cuidado con tus ayudas

La cena de los idiotas fue una fantástica película de 1999 dirigida por Francis Veber en la que un meritorio decide ayudar a un “amigo” y en cada ayuda no hace más que complicarle la vida. Algo parecido le pasa al presidente Sánchez. La última es la del meritorio Fiscal General de Estado y lo de meritorio no se refiere a los méritos de Ortiz para ocupar tan alto cargo, más bien a los esfuerzos que hace por agradar a su mentor, pero se ha pasado de frenada. En la guerra que Sánchez tiene contra Ayuso cuenta con todas las ayudas posibles de sus seguidores y el fiscal no iba a ser menos. Decidió ordenar la publicación de datos reservados sobre la pareja de Ayuso, por escrito y contra la voluntad de la fiscal de Madrid. Como es natural, el aludido no dudó en presentar denuncia contra el meritorio fiscal que se admitió y se encuentra en proceso. Los juristas por mi consultados ven claro el delito de revelación de secretos al que se podría añadir alguno más como hacer públicos los acuerdos entre el abogado y la administración. Ortiz podría estar a un paso de ser imputado y, con ello, tendría que tomar la puerta de salida. Flaco favor le hizo a la fiscalía el propio Sánchez cuando dijo aquello de “¿de quien depende la fiscalía? Pues eso”. La actitud sectaria del fiscal general lo ha llevado a un callejón cuya única salida es la dimisión y. con ello, una nueva degradación para una institución del estado. Pero Sánchez cuenta con más ¿ayudantes? Pues sí, Junts y Puigdemont son un pilar fundamental en la endeble arquitectura que mantiene a Sánchez en el sillón de Moncloa y miren lo que les digo, con todo lo que este señor es y con los delitos por el cometidos, hemos de reconocerle que no mintió, que cumplió todas sus amenazas y que sabe manejar a su antojo a un Sánchez dispuesto a todo por mantenerse en el poder. Que quiere indultos, pues indultos, que quiere amnistía, pues amnistía, que quiere la presidencia de la Generalidad, pues a ver como se las arregla Sánchez para humillar a Illa, pero, o traga otra vez o vamos a elecciones catalanas de nuevo. También cuenta Sánchez con Sumar, si es que eso existe, pero Yolanda muy cómoda en el consejo de ministros y casoplón gratis, lo paga usted y yo, no cuenta con ninguna estructura partidaria y depende, a su vez, de doce o trece partidos que ya no creen en ella. Otro pilar que se le viene abajo al presidente. Y, como no, sus amigos de Bildu que ya han conseguido ser primera fuerza en el país vasco y que acabará por conseguir la libertad de todos los terroristas de ETA para la humillación definitiva de las víctimas que siguen recordando a sus familiares asesinados a sangre fría. Podríamos extendernos más con las ayudas a Sánchez, Tezanos, por ejemplo, que ha destrozado el CIS para ponerlo al servicio del “puto amo” que es como los ministros socialistas llaman a Sánchez y al presidente parece que le gusta, pero no les quiero cansar. Recuerden, por favor, la película mencionada al principio de esta columna,, cierren los ojos e imagínense a todos los mencionados en el artículo, ¿Quién creen ustedes que sería el idiota si cenaran todos juntos?