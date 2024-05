Déjate sorprender por la (dis)capacidad

El verano está a punto de llegar y empezamos a pensar en las vacaciones. Para mí es una época evocadora y siempre me vienen a la mente muchos lugares que he visitado, pero sobre todo, momentos irrepetibles y personas importantes. Galicia siempre será uno de esos lugares. Recuerdo como si fuera ayer cuando fui con mi amigo el Langui a Santiago a hacer parte del Camino o cuando visité con mi madre Brión, allá por el verano de 2012. Y siempre tengo presentes a grandes amigos gallegos que, por unas razones u otras, se han ganado un rincón especial en mi corazón. Ellos saben muy bien quiénes son. Precisamente los amigos, que son la familia que elegimos, nos ayudan a escribir nuestra historia y a superarnos cada día.



Yo soy un afortunado. Siempre me he rodeado de personas que han creído en mí. Mis padres, mis hermanos, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, Y un largo etcétera. Nacer con una discapacidad intelectual no es fácil y genera dudas, prejuicios e inseguridades. En Galicia, hay cerca de 40.000 personas con discapacidad intelectual y estoy seguro de que, entre ellas, habrá familias que están afrontando grandes retos en estos momentos, pero yo quiero animarles a no rendirse, a confiar en sus hijos y a creer en ellos por encima de todas las cosas. Porque esa confianza será la que les proyectará hacia sus sueños.



Según el último informe de la Fundación Adecco, entidad de la que soy embajador, el 93% de las familias quieren que sus hijos con discapacidad intelectual trabajen en el futuro, en los mismos espacios y proyectos que el resto de la población. No puedo estar más de acuerdo con este anhelo, teniendo en cuenta que, más allá de la independencia económica, la inclusión laboral en la empresa ordinaria permite que las personas con discapacidad normalicemos nuestra vida.



Pero para que esto se cumpla, hay que empezar a trabajar desde la infancia y el verano puede ser un buen punto de inflexión para pensar en ello. Los padres y madres tenéis que dejaros sorprender por vuestros hijos con discapacidad. Porque os aseguro que si lo hacéis, sucederán cosas maravillosas. Como que un niño con síndrome de Down llegue a la Universidad o que logre romper barreras que parecían imposibles. En resumen, padres y madres gallegos, os animo a que os desprendáis de prejuicios y creencias limitantes y confiéis en la maravillosa personita que tenéis al lado. Está bien acompañar, está bien ser un apoyo, pero sin caer en la sobreprotección. Si dejamos que los niños y niñas con discapacidad exploren y tomen sus propias decisiones, volarán por sí mismos. Y ese será el mejor regalo que podemos hacerles.