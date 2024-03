Sobre el Camino de la Peregrinación, por cualquiera de las múltiples rutas que llegan a Santiago de Compostela, es mucho lo que nos queda por descubrir y mucho lo que nos queda por aprender. Los distintos caminos que finalizan en la tumba del Apóstol tienen su propia historia y sus referencias que van dejando los caminantes al paso por los albergues y las zonas donde se reúnen después de haber cubierto una nueva etapa, llegar con el ánimo más que levantando y, en muchas ocasiones, con los pies reventados.

Aceptando la invitación que me cursó Lois Celeiro, vicepresidente de la Asociación de Periodistas y Estudiosos del Camino de Santiago, fui a la presentación de un nuevo libro que recoge vivencias alcanzadas a lo largo de muchos kilómetros de ruta.



El doble título de la publicación es más que sugerente: “Voces peregrinas” y “Un canto al camino en femenino”. La autoría es de la Asociación Jacobea de Almería- Granada Camino Mozárabe. Una magnifica iniciativa en la que se plasman, con un grafismo de alta calidad con miniaturas inspiradas en el arte mozárabe y el Códice Calixtino , con las vivencias dejadas por escrito por más de 60 mujeres peregrinas que al finalizar una nueva jornada plasmaron en papel lo que habían vivido y a donde las había trasladado la ruta de caminantes, solas o en compañía, con sus vivencias a flor de piel y rubricadas en distintos idiomas y con diversas nacionalidades. “Me convertí en heroína de mi propia historia”, “los Caminos de Compostela me permitieron encontrarme a mí misma y me ayudaron a tener el valor de llegar a Santiago”, “El Camino es como la vida, cada etapa te presenta un desafío y te enriquece al superarlo”, o “Fue un Camino de reencuentro con mis raíces, un Camino de crecimiento interior donde me sentí acompañada”. Estos son unos breves retazos de las aportaciones hechas por escrito de esas mujeres que se pusieron a recorrer kilómetros para llegar a Santiago de Compostela y extasiarse en la plaza del Obradoiro frente a la catedral.

Recomiendo la lectura del libro para tener una visión distinta de las motivaciones por las que se hace el camino de la peregrinación en femenino plural. Sus páginas me abrieron nuevas expectativas que después tuve el privilegio de ampliar disfrutando de una jornada de confraternidad con algunas de estas mujeres peregrinas que un día se pusieron a caminar por el Camino Mozárabe cubrir más de mil kilómetros para llegar al centro de la religiosidad occidental de Europa que es Santiago de Compostela.



El día de la presentación del libro se vivieron momentos de gran emoción, de esa emoción que embarga siempre a las que se echan a la ruta por motivaciones distintas pero que en todas ellas el Camino les ha aportado una experiencia y una paz que les es muy difícil de explicar pero que han plasmado con gran belleza interior y autenticidad en los testimonios por escrito dejados en los albergues o en los templos que fueron visitando a lo largo de su peregrinación.



Coincido con las personas que hicieron posible este proyecto, que en verdad me ha maravillado, que el Camino en femenino es un canto a la vida, es la voz del amor, es el sonido de la libertad. Esa mañana en Santiago la palabra amor se repitió en cada una de las intervenciones.



Porque en verdad amor es lo que han sentido esas mujeres cuando finalizaron su largo recorrido y le dieron el tradicional abrazo al apóstol cargado del amor que recogieron y recibieron a lo largo del Camino.