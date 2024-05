Independentes por Muxía le pide a Toba más gestión y menos victimismo y crispación

Javier Sar, representante de Indpendentes por Muxía (IxM) cree que el alcalde, Iago Toba, debería dedicarse a gestionar y a solucionar los problemas de los vecinos en vez de hacerse constantemente la víctima y alertar sobre una posible moción de censura que, de llegar finalmente, será porque tiene amparo legal.



El portavoz de los independientes recuerda que las alusiones a la moción fueron reiteradas por parte de Toba durante el pasado mandato y que en la campaña de las últimas municipales también dio por hecho el pacto a tres bandas (PP, BNG e IxM),



Ahora, añade Sar, “volve á carga cunha nova e suposta manobra escura para botalo da Alcaldía”, cuando, en su opinión, lo que verdaderamente debería preocuparle es la “deficiente xestión económica (tres exercicios con déficit orzamentario); a dilación permanente no tempo de obras (estrada Leis-Vimianzo, auga de Suxo, ponte de Vilachán, traída de auga Pasantes-Morpeguite);, a ineficacia para xestionar servizos (contratos en precario, retrasos no pago do SAF...); a contratación irregular de obras e servizos (máis de 600.000 euros en facturas sen asignación orzamentaria no 2023); o abandono de infraestruturas; as constantes faltas de respecto e desprezo ós concelleiros e a legalidade; insultos e descalificacións persoais...”.