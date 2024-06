Iago Toba tilda de “indecente” el bloqueo de la oposición a las obras en el entorno del santuario da Barca

El gobierno local de Muxía criticó a la oposición por bloquear en el pleno del pasado lunes la finalización de la obra de iluminación y señalización del santuario de A Barca. El gobierno señala que lleva varios meses trabajando en este proyecto para poder ejecutarlo y que cuando decidió realizar unas modificaciones para solventar errores menores, la oposición en bloque se opuso.



Esta decisión da “así a posibilidade de perder os fondos e de non finalizar a execución desta importante obra nunha contorna tan simbólica para a nosa vila como é a Barca”, destaca el ejecutivo. Añade que los servicios municipales de secretaría e intervención trasladaron el propio pleno su preocupación por las consecuencias de que no saliese adelante la propuesta.

“Este capricho da oposición, de novo bloqueo, fai que non só quedemos coa obra sen facer senón que por non rematar o restante da obra, o municipio de Muxía perde máis de 160.000 euros. É máis, neste caso non valen excusas porque a todos os representantes da oposición enviouselle copia do proxecto orixinal e do modificado”, apunta el alcalde, Iago Toba. “É indecente que a oposición, por intentar facerme dano a min e complicar as cousas ao goberno, sexa capaz de bloquear unha obra deste calado”, afirmó el regidor.