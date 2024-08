Finalizan las obras del puesto de la Guardia Civil de Muxía

Las obras de mejora del puesto de la Guardia Civil de Muxía ya están finalizadas. Los trabajos concluyeron el pasado mes de julio, según indicó la subdelegada del Gobierno María Rivas en una visita que realizó a las instalaciones la mañana de este viernes. Durante el recorrido estuvo acompañada por el alcalde de Muxía, Iago Toba, y por el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, el Coronel Fernando Pedreira.

Las obras, con un importe de 171.757 euros, tenían como objetivo la reparación de la estructura de la cubierta y la consolidación de la fachada del bloque de viviendas. Las mejoras en la cubierta de las viviendas y en el sistema de aislamiento exterior proporcionan una mayor confortabilidad y eficiencia energética en las instalaciones, redundando en el bienestar de los agentes del puesto.



Rivas quiso destacar la importancia de estas actuaciones, señalando que “este Goberno da resposta ás demandas da cidadanía, ao dotar as pequenas vilas de mellores espazos onde as e os servidores públicos prestan o seu servizo, o que redunda de maneira importante na súa calidade de vida, e neste caso tamén na seguridade da cidadanía”. Asimismo, aseguró que desde el Gobierno “seguimos apostando por facer actuacións que sexan útiles, como esta que hoxe visito en Muxía, e que poñen sempre no centro as necesidades das persoas, e tamén das e dos servidores públicos”.