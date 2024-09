Laxe actualiza las tasas del servicio de abastecimiento tras veinte años

El pleno de Laxe aprobó el jueves la actualización de las tasas municipales del servicio de abastecimiento de agua potable, que estaban congeladas desde hace 20 años. La razón de esta modificación es que en los últimos 25 años los costes del servicio se incrementaron de forma considerable, generándose un déficit que en la actualidad llega casi a los 165.000 euros.



Así, el objetivo de la medida es minimizar este déficit, aunque no de forma total para no penalizar más el bolsillo de los vecinos. En este sentido, el aumento de las tasas es inferior al que proponía el estudio de la empresa concesionaria para que el pago que los vecinos hacen por el servicio cubriera el coste del mismo, pero permitirá bajar el déficit hasta los 30.257 euros. “Malia que esta subida non fai fronte á totalidade dos gastos deste servizo, básico para a veciñanza, axudará á redución do actual déficit” aseguró el alcalde, Francisco Charlín.



Continuó el regidor indicando que “o que custa hoxe en día este servizo é moi diferente ao que custaba en 1999, polo que as taxas non poden ser as mesmas. Non podemos ter un déficit de máis de 150.000 euros, porque iso impídenos mellorar outros servizos que tamén son necesarios”.