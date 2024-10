Un total de 110 laracheses mayores de 55 años, jubilados y pensionistas participaron este jueves en una excursión al Baixo Miño organizada por el Concello, acompañados por el alcalde, José Manuel López, y la concejala de Servizos Sociais, Rocío López. El viaje incluyó visitas guiadas al museo do Cabaqueiro y a Muíños do Folón do Rosal, entre otros puntos.