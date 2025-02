El gobierno larachés aprueba en solitario los presupuestos

El pleno extraordinario de A Laracha dio este martes luz verde a los presupuestos de 2025 que ascienden a un total de 10.880.000 euros. Las cuentas salieron adelante con el único voto a favor del grupo de gobierno popular, en tanto que el BNG votó en contra y el PSOE no participó en la votación.



El gobierno defendió que se trata de unas cuentas elaboradas con “cautela y precaución”. El BNG, no obstante, no cree que reflejen “una gestión económica responsable de los recursos”. “No muestran el compromiso social de la ciudadanía ni desde luego una baja carga fiscal para los vecinos”, justificó su votó en contra a través de un comunicado.



El PSOE, por su parte, presentó una enmienda a la totalidad del presupuesto que no salió adelante, pues el PP votó en contra y el BNG se abstuvo. El objetivo de la enmienda era recoger en el documento todas las reivindicaciones del cuerpo de Policía Local, “que lleva más de seis meses sin funcionar” y cuya situación ha sido motivo de controversia en los últimos meses. La enmienda contó con el único apoyo de la portavoz socialista, Inés Ramos, y en la misma no participó su compañero José Suárez, que fue expulsado del pleno tras ser llamado al orden por el alcalde. Posteriormente, Inés Ramos abandonó la sesión antes de procederse a la votación de las cuentas.

Los presupuestos aprobados son un 0,82% inferiores a los del año anterior. Sin embargo, el alcalde, José Manuel López, avanzó que se incorporarán otros 1.541.708,45 euros procedentes de subvenciones de otras administraciones recientemente confirmadas. Se trata de la del Instituto para la Transición Justa para la transformación del edificio de Servizos Múltiples en un edificio intergeneracional; otra de la Xunta para invertir en la red viaria; y la de la Diputación para la contratación de personal para la prestación de servicios.



En cuanto al capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios, son 6.750.000 euros: el 62% del total del presupuesto y un 12% más que el año pasado. El gobierno señala que esto se debe al incremento en el precio de la prestación de servicios, el encarecimiento de las fuentes energéticas y la previsión de sacar a concurso una nueva licitación de la recogida de residuos sólidos urbanos y de la gestión de las instalaciones del complejo deportivo de la piscina municipal. El alcalde opina que el aumento “es necesario ante el incremento del gasto corriente”. El BNG critica que estos incrementos justificados por la inflación recaerán doblemente en los vecinos.



Por lo que respecta a las inversiones reales, tienen consignados más de 640.000 euros para financiar la aportación municipal para esta anualidad de las obras de ampliación del punto limpio y la reforma de la casa consistorial, el desarrollo del plan municipal de conservación y mejora de la red viaria y la adquisición de camas articuladas y de equipos informáticos para el departamento de Servizos Sociais. El gobierno explica que esta cantidad se verá incrementada al finalizar el año con cargo al remanente, ya que la reforma del edificio de Servizos Múltiples ya supera los dos millones de euros. Para el BNG, en el apartado de inversiones “queda claro que el gobierno tiene poca ambición, que va al día y no tiene un proyecto de futuro estructurado para el futuro de A Laracha”.