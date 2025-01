El conductor del atropello mortal siguió su ruta al no darse cuenta del accidente

Un joven de 18 años ha fallecido en la madrugada de ayer atropellado por un autobús en el municipio coruñés de Touro, en las inmediaciones de la conocida discoteca Dona Dana. El trágico suceso se produjo a las 7.20 horas cuando el joven salía de la discoteca tras pasar la noche de Fin de Año. La víctima, N. S. T., residía en la localidad de Sigüeiro, en el municipio de Oroso.



Las primeras investigaciones apuntan a que el suceso se produjo cuando el bus dio marcha atrás. El conductor continuó con su ruta al no percatarse del siniestro y no se considera que huyese del lugar.

El conductor y el autobús fueron localizados en A Laracha, donde finalizó la ruta. El vehículo estaba aparcado en las inmediaciones de la biblioteca municipal, donde fue inspeccionado por los agentes de la Guardia Civil.



El conductor es un vecino del municipio larachés, que fue sometido a las pruebas de alcohol y drogas, aunque dio negativo en ambas. Según él mismo declaró a los agentes, en ningún momento se dio cuenta del accidente mortal, por lo que siguió con la ruta prevista. También afirmó que no había dado marcha atrás en el lugar del siniestro. En el vehículo se encontraron restos de sangre, que la Guardia Civil examina.

Un particular avisó del accidente y hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar su vida.