AngealK y la revolución de la GCAM: fotografía profesional al alcance de todos

Desde que existen los teléfonos móviles, hemos visto cómo cada vez más cosas se han ido traspasando a esos dispositivos que llevamos todo el día en nuestro bolsillo, desde una calculadora, pasando por nuestros contactos y terminando hasta en nuestras tarjetas de crédito y débito. Frente a este panorama, no es nada sorprendente que queramos pasar de tener una cámara digital, grande y difícil de transportar, a un dispositivo de menor tamaño que nos ofrezca una calidad igual o hasta superior con tan solo mover un poco nuestras manos.

Iván Jesús Iglesias López, conocido como AngealK en el mundillo de Internet, es un profesional que desde hace años se dedica al desarrollo del proyecto independiente de la Google Píxel o Cámara de Google, conocida por ser la cámara de fotografía y vídeo diseñada para crear contenido de calidad superior en los móviles Android. Ha trabajado en diversos grupos que se dedican de manera profesional a la GCam y al desarrollo de otro tipo de proyectos para teléfonos móviles, como el equipo de Xiaomi Adictos. Hemos hablado con él para que nos cuente su propio proyecto personal, su trayectoria y hasta sus ambiciones de cara al futuro.

¿Cuál sería tu propia definición personal de la GCam o Google Cámara?

De forma sencilla y resumida podría decir que es una aplicación que estamos desarrollando para que la gente disfrute de la calidad de una cámara profesional en un teléfono móvil.

¿Cómo te iniciaste en este mundillo? ¿Qué fue lo que te dio ese empujón para que empezaras a dedicarte al desarrollo de la GCam?

Yo empecé como tester (o probador de software) de la GCam a diferentes personas que subían a la red sus configuraciones. De aquellas, tenía un grupo de Telegram donde estábamos diferentes personas que nos dedicábamos a lo mismo. Fueron mis compañeros, que son de Brasil, los que me animaron a empezar a desarrollar por mi cuenta la Google Cámara. Así fue como empecé a tantear terreno haciendo mis propias builds, es decir, mis configuraciones, las cuales eran solo mías. Al ver que la cosa iba bien creé yo mismo un grupo pequeñito de testers, que todavía sigo llevando y no ha hecho más que crecer. En cuanto a mi propia trayectoria personal, puedo decir que ya he pasado por seis dispositivos diferentes.

Además, yo tengo algo y es que siempre me ha gustado mucho la fotografía. Desde que soy pequeño he estado de aquí para allá sacándole fotos a todo lo que veo. Entonces, durante la pandemia llegó un punto en el que me aburría tanto que dije “oye, ¿por qué no me pongo a hacer esto?” Así empecé dando mis propios pasitos, que si tester, que si builds... Y bueno, el resto es historia.

¿A qué te dedicas actualmente, es decir, en qué tipos de configuración de la GCam te estás centrando?

He estado estudiando un poco la IA y me dedico a implementarla en la Google Cámara. Y es que el tema de las IAs es algo que hoy en día se puede aprovechar una barbaridad porque puedes aumentar muchísimo la calidad del procesado de la imagen.

Funciona de tal forma que tú, gracias a esta Inteligencia Artificial, puedes definir un modelo en concreto para el procesado de la fotografía. Así puedes conseguir cosas que parecen imposibles, de verdad. Por poner un ejemplo: en un teléfono móvil (Android, esto es importante) de hace 4 o 5 años aproximadamente, puedes conseguir exactamente la misma calidad que te puede dar un iPhone 15 Pro-Max, un Google Píxel 8 Pro, un Galaxy S24 Ultra... Siendo tu propio teléfono un Redmi Note 8 como máximo. Es darle un lavado de cara bestial a un dispositivo que no es reconocido por su calidad y capacidad de fotografía.

Fotografía de AngealK con un Galaxy S24 Ultra. I CEDIDA

¿Aparte de la configuración de la GCam, hay algo más a lo que te dediques de manera independiente?

Soy productor musical de multimedia, es decir, música y vídeo, en especial de la primera, pues he pinchado como DJ en varias discotecas de aquí en A Coruña. Eso es algo que tengo un poco más echado a un lado actualmente, ya que he preferido dedicarme a lo que es hacer mi propia música, es decir, todo tipo de remixes de electrónica o EDM.

También, como te dije antes, me gusta mucho la fotografía, así que obviamente también hago mis pinillos por aquí y por allá. En especial, lo que a mí me llama más es la fotografía artística, o sea, todo el rollo de paisajes o retratos de personas.

¿Qué consejos le darías a alguien que quiere empezar a usar la GCam pero que no sabe por dónde empezar?

Lo primero que le diría sería que mire bien las especificaciones del móvil que se va a comprar (o que tiene ya comprado y donde quiere implementar la GCam) para poder aprovecharlas al máximo. Yo siempre insisto mucho en que la gente no haga tanto caso de los megapíxeles porque se te planta aquí cualquier persona y dice “hala, cámara de 200 megapíxeles” y realmente no sirve para nada. Los megapíxeles para lo único que importan es para hacer gigantografía, o sea, lo que es hacer carteles de publicidad gigantes.

Pero yo me centro mucho en decirle a la gente que se fije muy bien en el modelo del móvil. Te pongo un ejemplo para que se vea más fácil: si tú coges un móvil con un objetivo Samsung o una óptica Samsung no te va a dar los mismos resultados que uno con una óptica Sony o una óptica Omnimax. ¿Por qué? Por la calidad del sensor a la hora de recoger los datos de lo que es la imagen. Aunque puedas solucionarlo con el procesado por IA, tú lo que necesitas ya es una base que sea un poco contundente de calidad. ¿Se pueden hacer milagros? Sí, pero si lo que tú quieres es aprovechar la máxima calidad te tienes que preocupar también por tener ya de base un buen dispositivo.

Igualmente, hoy en día, con teléfonos de 150 euros puedes sacar unas fotos que tienen una calidad increíble y hasta superior a la del iPhone. Yo, por ejemplo, empecé con todo esto con un Xiaomi. De aquellas la gente me decía que era impresionante que con un teléfono de gama baja pudiera sacar las mismas fotografías que un dispositivo de gama alta.

Por eso creo que es fundamental que la gente que se compra un móvil para sacar buenas fotos no se fije en “oh, cuesta 800 euros, tiene que ser buenísimo”, sino en los componentes que se centran en la fotografía, es decir, la óptica y los sensores que lleva. Eso es tan sencillo como poner el nombre del teléfono en Google y ahí ya te aparece toda la información que necesitas. Personalmente, los dispositivos de Android que yo recomiendo más son Sony, Samsung y Optimax. Fuera de estos tres también hay muchas más opciones, pero ahí ya no los recomiendo tanto.

Ahora, metiéndonos un poco más en la parte más fotográfica de la GCam, ¿tú qué le recomendarías a alguien que quiere empezar a dedicarse a la fotografía artística con esta nueva cámara?

Lo principal es que eviten hacer lo típico de “vámonos detrás de un árbol y te saco una foto”. Es importante que te tomes tu tiempo buscando lugares interesantes como, por ejemplo, un atardecer, una luna llena, un bosque, un castillo... De hecho, en el castillo de San Antón sacas unas fotos brutales. La iluminación que hay ahí es una locura.

Algo un poco más mítico son los bosques, ya que estás rodeado de muchos árboles o te da la sombra de alguno de ellos. Si estás por la época de otoño incluso puedes aprovechar la moción de alguna hoja cayendo. El punto está en buscar una forma original y estética de sacar la foto. Ahora se suelen usar mucho las fotos en los ríos, ya que están menos contaminados que el mar, así que la gente tira más a estos o a las cascadas. Si es en ciudad yo me acercaría a edificios que tengan unas buenas cristaleras por fuera para así poder jugar con el reflejo de la luz.

A mí, personalmente, también me gustan mucho las fotos en movimiento. Yo tengo un modo de la GCam que desarrollé principalmente por un amigo mío de Valencia, que tiene un hijo pequeño. Y claro, el niño no para, está de aquí para allá todo el día. Entonces le creé el modo deporte para que pueda sacar fotos de su hijo mientras juega o hace prácticamente cualquier cosa.

Lo que pasa con este modo es que tú no puedes utilizarlo en sitios con poca iluminación porque te va a sacar un ruido terrible en la foto. En lo que consiste es que, al tener un alto valor de ISO, le da iluminación también a la fotografía y así consigues hacer una instantánea, algo en movimiento, pero que a la vez está totalmente estático en el producto final. Por ejemplo, tú puedes estar ahí paseando al lado de la carretera y ves pasar un coche que te gusta muchísimo, así que puedes coger tu móvil y, ala, ahí te queda completamente estático.

Pero es fundamental que tú estés en un sitio con buena luz porque si lo haces en un sitio oscuro la foto va a salir mal por mucho procesado que tenga. Que, hablando de iluminación, tengo otros dos que son lo contrario al modo deporte, es decir, están diseñados para sacar fotos en la oscuridad. Por un lado, está el modo noche, con el que es muy importante que tengas muy buen pulso o un trípode, ya que trabajarás con un tiempo de exposición muy largo. A lo mejor al sensor le lleva entre 35-40 segundos captar toda la información para que luego la procese. Si no estás completamente estático durante esos segundos la foto va a salir mal y movida.

Y, por otro lado, está el modo astro, donde sí que es reglamentario que uses un trípode y que estés lo más alejado posible de la contaminación lumínica. Es imposible hacerlo en ciudad porque si no te va a salir una foto de “tinte morado”, donde básicamente el negro se convierte en morado por culpa del propio calor del sensor de la cámara, que genera como una especie de vaho. Por eso yo lo que recomiendo es que se hagan en medio de un bosque o un monte. Si no tienes un trípode, una solución improvisada es dejar el teléfono boca abajo, con el sensor hacia arriba y esperar así a que saque la foto.

¿Qué consejos le darías a alguien que se quiere empezar a dedicar al desarrollo de la GCam igual que tú?

Lo principal es tener paciencia porque la necesitará. Es muy importante que uno no se frustre, ya que al principio empiezas a hacer las cosas y no salen bien, así que te frustras mucho. Pero en realidad esto es un constante ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error... Hasta que por fin consigues hacer tu primera versión o build. Eso es lo más gratificante del mundo.

También creo que es importantísimo contar con gente que te apoya o te prueba las configuraciones. Eso, quieras o no, te da más ánimo porque te sientes respaldado. Si no sabes por dónde empezar para buscar algún grupo de apoyo busca cualquier foro, bien por XDA y por 4PDA. Por ejemplo, en esta última hay muchísima información porque es donde empezó todo esto de la GCam. Eso sí, vas a tener que usar traductor como yo, ya que 4PDA está en ruso. De hecho, yo tengo un par de amigos rusos que conocí allí que me han ayudado muchísimo en todo esto. La otra, XDA, está en inglés, así que es un poquito más fácil de entender si controlas un poco del idioma.

Otra fotografía de AngealK. I CEDIDA

Por último, ¿tienes algún proyecto en mente en el que quieras empezar a trabajar en un futuro?

Sí, la realidad aumentada. Aunque tengo también el modo de fotosfera en desarrollo y quiero que funcione al 100%, es decir, que tú saques una foto alrededor de ti y te cree como una esfera. Ahí todavía tengo bastantes cosas que pulir, pero lo tengo casi hecho. Por eso te he mencionado primero lo de la realidad aumentada. Estoy consciente de que es algo muy difícil y ambicioso porque los sources no son de código libre, sino que son todos privados, así que tienes que hacerle todas las configuraciones desde cero.

Pero para mí vale la pena porque trabajar con entornos de realidad aumentada es una pasada. Yo me imagino el poder coger cualquier cosa que estés viendo y ahí le metes el objeto que a ti te dé la gana para ver cómo queda en ese lugar. Es muy difícil, pero quiero intentarlo. Si consigo esto de la realidad aumentada yo ya me retiro. Tendría completos todos mis proyectos, sumado también a lo de la producción multimedia. Pero es que conseguir la realidad aumentada, además con una versión estable, sería como un sueño hecho realidad.