Avatar, el generador de ozono que revoluciona la manera en que se aborda la limpieza y desinfección en hostelería

En el mundo de la hostelería, la sostenibilidad y la eficiencia son cada vez más importantes. Es por eso que Avatar by Ecofrog está marcando la diferencia con su compromiso con productos sostenibles y ecológicos.



Avatar, un sistema de generación de ozono en agua in-situ que está revolucionando la manera en que se aborda la limpieza y desinfección en este sector. "Avatar es más que un simple generador de ozono. Es una herramienta que permite a nuestros clientes realizar la limpieza de sus establecimientos eliminando hasta un 90% de químicos nocivos", afirma explica José Manuel Fernández, delegado provincial de A Coruña y Lugo de Avatar by Ecofrog.



Este enfoque no solo es beneficioso para el medio ambiente, sino que también contribuye a la reducción de residuos plásticos de un solo uso y vertidos contaminantes. El funcionamiento de Avatar es ingenioso: mediante una descarga eléctrica, se disocian las moléculas del oxígeno del aire, y luego el agua pasa a través de un tubo venturi, adquiriendo propiedades de limpieza y desinfección sin la necesidad de utilizar productos químicos. El ozono, con sus propiedades desengrasantes, desinfectantes y desodorizantes, se convierte en el aliado perfecto para la limpieza en la hostelería



Avatar se resume en dos conceptos clave: sostenibilidad y ahorro económico. "Además de contribuir a un medio ambiente más saludable, también garantizamos la seguridad para los empleados y clientes", destaca José Manuel.

Avatar, el generador de ozono que revoluciona el mundo de la hostelería. I LARA FONTELA



La eliminación de la manipulación de productos químicos peligrosos no solo reduce los riesgos para la salud, sino que también elimina la posibilidad de contaminación cruzada en los procesos de limpieza. Pero los beneficios de Avatar no terminan aquí. Esta solución no solo aporta un valor añadido a los negocios de hostelería, sino que también eliminan entre un 80% y un 90% del uso de productos químicos, lo que se traduce en una simplificación en la gestión de pedidos de productos para la limpieza, un almacenaje más eficiente y una reducción de los costes operativos.

Este generador de ozono ofrece varias ventajas: