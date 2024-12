A xustiza británica denega a España a indemnización polo ‘Prestige’

O Tribunal de Apelación de Londres rexeitou un recurso de España para executar en Reino Unido unha sentenza española que obrigaba á aseguradora do naufragado petroleiro ‘Prestige’ a pagar 855 millóns de euros pola catástrofe ambiental causada polo seu afundimento en 2002.



Esta corte apoiou unha decisión de 2023 do maxistrado Christopher Butcher do Tribunal Superior que determinou que non podía inscribirse na xurisdición inglesa un fallo do 1 de marzo de 2019 do Tribunal Provincial da Coruña, que achou á London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited responsable de indemnizar ao Estado pola vertedura tóxica nas costas de Galicia.

Madrid e París non terán que compensar á aseguradora por incumprir a obriga de arbitraxe en Inglaterra



Os tres xuíces do Tribunal de Apelación coincidiron co seu colega en que a existencia previa dun laudo de arbitraxe emitido o 13 de febreiro de 2013 polo avogado Alastair Schaff, que exoneraba á aseguradora británica de pagar ao facer valer dúas cláusulas clave do seu contrato cos donos do buque, impedía o rexistro dese ditame. Segundo se sinala no fallo, a primeira desas cláusulas esixía ás partes unha arbitraxe en Londres e a segunda prevía que a mutua, coñecida neste proceso como The Club, “só sería responsable de pagar se os propietarios facíano primeiro co seu propio diñeiro”.



Os maxistrados desestimaron con todo un dos argumentos presentados por The Club, que aduciu que non era aplicable en territorio inglés unha decisión relativa ao caso analizada no ano 2020, antes de que se producise o Brexit, e emitida no ano 2022 polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea.

Inmunidade soberana



O Tribunal de Apelación tamén concluíu, a favor de España, que, por mor da inmunidade soberana, non se pode esixir nin ao Estado español nin a Francia que ofrezan unha compensación á aseguradora por incumprir “a obriga equitativa de arbitraxe” en Inglaterra.



O buque ‘Prestige’, con pavillón de Bahamas, partiuse cando transportaba 70.000 toneladas de fuelóleo pesado, causando danos no litoral norte de España e o occidental de Francia, o que abriu unha longa disputa xudicial destes países coa aseguradora en varias xurisdicións.



The Club aferrouse a que o seu contrato cos propietarios do barco sinistrado nas costas galegas establecía que calquera litixio sería dirimido a través dunha arbitraxe no Reino Unido.