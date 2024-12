A Xunta reducirá os trámites nas solicitudes de dependencia en 2025

O Consello de la Xunta aprobou este venresun plan para axilizar os trámites da dependencia e a discapacidade, que se poñerá en marcha o 1 de xaneiro do próximo ano e que permitirá resolver as solicitudes nun prazo máximo de seis meses desde que se presentan. Este obxectivo preténdese cumprir durante o propio 2025.



Así o informaron o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a conselleira de Política Social, Fabiola García, ao termo do Consello. Esta última sinalou que o obxectivo é “mellorar o acceso aos servizos, gañar en axilidade, dar resposta ás necesidades que xorden debido ao envellecemento da poboación galega e reducir tempos e listas de espera”.



“E empezar a resolver solicitudes de dependencia en seis meses desde que a persoa preséntaa ata que conta co servizo ou a prestación”, apuntou para precisar que, entre outras cuestións, os maiores de 80 anos terán unha valoración preferente “co que o prazo de seis meses acurtásese no seu caso”.



Tamén remarcou que se unificarán os procedementos de dependencia e discapacidade, de forma que nunha única cita poderanse solicitar, e que non fará falta presentar nin o informe médico nin o social porque na solicitude poderase explicar esta última mentres que na parte médica recibirase a información a través do Sergas.

Isto será posible a través dun protocolo de colaboración. “O que pretendemos co plan é facilitar o traballo ás traballadoras sociais, que o seu traballo céntrese en darlle asesoramento ás persoas maiores e non tanto nos papeis que esixía a administración”, citou tamén.

Melloras



A iso, sumarase elaborar un plan de formación para todos os profesionais que traballen neste ámbito, ademais de mellorar a xestión das citas. “Todos os que teñen dependencia recoñecida e teñen solicitada a discapacidade en xaneiro aplicaráselles de forma automática e as persoas que teñen dependencia recoñecida pero non solicitaron a discapacidade cando o fagan resolverase de forma inmediata”.



Para logralo, a conselleira confirmou que o plan de reforzo de 78 traballadores continuará ata 2027, á vez que se crearán catro xefaturas de servizo na área de discapacidade e implantarase un plan de produtividade con incentivos económicos para todo o persoal.



Con todo, volveu a demandar ao Goberno central o financiamento que, por lei, insistiu, correspóndelle dar á Xunta. García remarcou que Galicia “multiplicou por cinco” as persoas atendidas en relación a 2009, así como a oferta de prazas públicas en residencias, sumando a iso as casas do maior. “En 2025 haberá unha nova negociación coa Federación Galega de Municipios e Provincias para incrementar e mellorar o servizo de axuda no fogar”, aseverou tamén.



Na mesma liña, Rueda insistiu en que todas estas medidas buscan “mellorar os procesos de valoración” e reducir os tempos de espera. “Hai que seguir mellorando porque tamén aumentaron en dous anos e medio un 40% máis as solicitudes”, expuxo.