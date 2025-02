O Senado insta ao Goberno central a que a autoestrada AP-9 sexa de titularidade do Executivo galego

O pleno do Senado aprobou, cos votos de PP e BNG, unha moción para instar ao Goberno a que informe a favor de que a titularidade da autoestrada AP-9 pase a ser da Xunta de Galicia, e de que se liberalice xa o tramo de peaxe O Porriño-Vigo, que discorre en paralelo á A-55.



A pouco habitual confluencia de voto entre o PP e BNG, únicos partidos que votaron a favor, con 143 ‘sí’ en total, se equiparou en rareza no rexeitamento, xa que os 93 nons proviñan do PSOE e Vox, dous partidos que tampouco adoitan coincidir no voto. O resto de grupos optaron pola abstención, que acadou as 24.



Nidia Arévalo, senadora viguesa do PP, subliñou no debate que toda a poboación galega está “a clamar para que se rescate e revértase a autoestrada AP-9”. “A Xunta está a negociar o mellor modo posible de recibir e xestionar esta transferencia”, engadiu.



Polo BNG, Carme da Silva recriminoulle que se a AP-9 non está libre de peaxe é porque cando gobernou o PP prorrogoulle a concesión ata 2048.

"Santa desvergoña"



Da Silva coincidiu con Arévalo en argumentar que se o Goberno central actual rescatou o tramo alacantino da AP-7, ten que facer o mesmo coa AP-9, aínda que lembrándolle que o PP non o fixo cando gobernou, por iso é polo que lamentase a “santa desvergoña” de pedilo agora.



Fernando Carbonell (Vox) argüíu o “transfondo claramente autonomista” da moción, motivada, ao seu xuízo, “pola pugna entre o PP galego e o BNG para ver quen leva o mérito”.



Carmela Silva (PSOE) considerou que a AP-9 non está a ser usada para conectarse coa A-52, “a pesar das altas bonificacións”, e ninguén a usará con ou sen peaxe, porque supón máis tempo, quilómetros e inseguridade. “De non construírse un novo proxecto, a xente seguirá indo pola A-55 e haberá feridos e falecidos”, advertiu a socialista.



Pepa Pardo, do PP, lle replicou: “Collan o teléfono, chamen á señora Armengol e díganlle que desbloquee inmediatamente a proposición de lei orgánica de transferencia”. Referiuse así prórrogas que a Mesa do Congreso, presidida por Francina Armengol, está a dar á proposición de lei nese sentido que remitiu ao Senado.

Uninimidade en Galicia

Pola súa banda, o Parlamento galego deu luz verde por unanimidade unha proposición non de lei para pedir ao Congreso, e en particular á Mesa, que desbloquee a tramitación da lei orgánica da transferencia da AP-9 para que esta tramítese “de inmediato”.

A Cámara galega reprochou os continuos atrasos que esta norma padeceu no Congreso xa que os aprazamentos superan a vintena nesta lexislatura, máis outros 15 en anteriores períodos. Por iso, reclamou que se tramite “de forma inmediata” e se poña fin ao prazo para a presentación de emendas.