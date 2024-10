Sanidade buscará incorporar enfermeiras de fóra da UE pola “falta global de profesionais”

A Xunta flexibilizará en 2025 a normativa para poder incorporar ao Servizo Galego de Saúde (Sergas) profesionais diplomados de fóra da Unión Europea (UE), como enfermeiras, porque hai “unha falta de profesionais sanitarios en global”, non só de médicos.



Neste contexto, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, pediu este martes ao Goberno central “axilizar” as validacións de títulos estranxeiros para que estas persoas poidan exercer en Galicia.



Así o explicou despois de que o sábado a Xunta presentase no Parlamento os seus orzamentos para 2025 xunto cunha lei de medidas fiscais e administrativas que modificará a Lei de Saúde, co obxectivo de “eximir do requisito da nacionalidade” española e doutro país da UE para acceder a unha praza de emprego público no Sergas aos profesionais diplomados, como enfermeiras e fisioterapeutas. Isto xa estaba exposto para os profesionais da Medicina.



“En xeral, hai unha falta de profesionais sanitarios, en global. Afecta a médicos e afecta moitísimo tamén a enfermeiras e a outras categorías profesionais”, alegou o conselleiro, preguntado por esta reforma legal.



Neste contexto, a medida proposta pretende “recorrer a todos os posibles profesionais que poidan traballar no sistema” sen importar a súa nacionalidade, só se están “ben formados” e “cualificados para exercer” en Galicia.



A pesar diso, Gómez Caamaño advertiu que hai un obstáculo: as validacións de títulos extracomunitarios. “Iso xa non depende de nós”, dixo o conselleiro, para apuntar ao Goberno central.



Desta forma, solicitou á Administración do Estado que “acelere” este proceso que ten miles de persoas pendentes e, se non, que expoña “outras alternativas” para realizar esas validacións, como que o fagan as autonomías ou que se cre “un organismo específico” para iso.