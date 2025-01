Rueda reivindica a Galicia como “líder” na vacinación contra a meninxite

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reuniuse a semana pasada con representantes da Asociación Española de Meninxite e reivindicou a Galicia como “líder” na vacinación contra esta enfermidade infecciosa, ao ter o calendario de vacinación máis completo de España.



Na reunión, segundo informou a Xunta de Galicia nunha nota de prensa, o mandatario autonómico trasladoulles o compromiso do Goberno galego para avanzar cara ao cumprimento dos obxectivos da Organización Mundial da Saúde e reducir, deste xeito, os casos de meninxite nun 50% en 2030 e as mortes nun 70%.

Catro tipos



O presidente do Executivo de Galicia destacou que a comunidade destina cada ano doce millóns de euros a vacinas contra a meninxite, con catro tipos no actual calendario de vacinación, o que “está a dar os seus froitos”, segundo o Goberno galego, xa que a rexión ten unha das taxas de cobertura de vacinación máis altas de España e rexistra só 26 casos de meninxite no último ano analizado.



Por parte da asociación participaron no encontro con Rueda a presidenta da entidade, Cristina Regojo; a vicepresidenta, Elena Moya; o delegado de Galicia da asociación, José María García, e tamén estivo presente, por parte do gabinete galego, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.



Desde a Asociación Española de Meninxite agradeceron o apoio da Xunta ao documental ‘A meninxite en Galicia: máis aló dás cifras’, que narra a epidemia desta enfermidade que sufriu a comunidade nos anos 70 e 80 e será utilizado pola Confederación de Organizacións da Meninxite como un exemplo para o resto de países europeos.