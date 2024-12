Rueda reitera que a Galicia non lle interesa a condonación de débeda

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, insistiu este sábado en que Galicia necesita outro modelo de financiamento e “non parches”, polo que se o Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF) se reúne debe ser para abordar o novo sistema, xa que a condonación de débeda non lle interesa ás comunidades que fixeron os deberes, “ou polo menos non nos interesa como única solución”, sinalou.



Tras participar nun acto en Santiago de Compostela, un día despois de asistir á Conferencia de Presidentes celebrada en Santander, Rueda tachou de “ocasión perdida”, xa que despois de tres anos sen unha reunión dese foro o presidente acudiu “sen un só papel e sen unha soa proposta” que se puidese debater previamente, polo que así é moi difícil lograr acordos, indicou.



Preguntado por se Galicia rexeita quita da débeda que propón o Goberno central, para a cal Sánchez anunciou a convocatoria dun próximo CPFF que aborde o tema, o presidente galego dixo que “non”, aínda que insistiu en que falar unicamente da condonación e non do necesario novo modelo de financiamento é “un negocio ruinoso” para a comunidade.

“Se falamos do novo modelo (de financiamento) ningún problema en falar de quita; pero se só quere que falemos de quita para que non deamos a lata sobre o novo modelo non o imos a admitir”, indicou.

O mandatario autonómico destacou que unha quita “achegaría poucos recursos “ para a comunidade

Rueda insistiu en que unha quita da débeda “achegaría poucos recursos” para Galicia, xa que relativamente en relación ao seu PIB está menos endebedada que o resto, segundo aduce a Xunta, polo que a súa demanda principal é a dun novo modelo de financiamento; como por outra banda ,dixo Rueda, demandaron a maioría de presidentes autonómicos na reunión.



“Eu dixen ante (Salvador) Illa, con todo o respecto a Cataluña, e non fun eu só, senón a maioría dos presidentes, tamén socialistas, que non é de recibo negociar o financiamento de modo bilateral cunha comunidade e despois co resto porque se hai bilateralidad con Cataluña réstanse recursos aos demais”, argumentou.



Ademais, nun audio remitido aos medios, o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, acusou a Pedro Sánchez de actuar como “delegado do Goberno de Cataluña” para “salvar os mobles dun Executivo moi débil para tentar pechar un orzamento”.



Corgos lamentou que o presidente do Goberno anuncie a convocatoria do Consello de Política Fiscal e Financeira como “unha patada para seguir” da súa forma de facer política, xa que o que necesitan Galicia e o resto de comunidades é “de forma urxente” un novo modelo de financiamento que garanta a suficiencia para prestar os servizos públicos esenciais.