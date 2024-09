Rueda pide a Sánchez que "corte de raíz" la negociación bilateral sobre Cataluña

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido este viernes a Pedro Sánchez que "corte de raíz" sus acuerdos bilaterales sobre financiación autonómica en Cataluña en un encuentro celebrado en Moncloa.

Rueda se ha reunido este viernes con el jefe del Gobierno dentro de la ronda de encuentros con presidentes autonómicos que Sánchez ha iniciado hoy, en el contexto de su pacto para una financiación singular para Cataluña alcanzado con ERC para que el socialista Salvador Illa fuera president de la Generalitat.



En una rueda de prensa posterior al encuentro, Rueda ha lamentado “la falta de concreción” del jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, cuando le ha pedido que le explique su acuerdo con ERC, pero que también que se ha repetido respecto a los compromisos concretos que le ha pedido para Galicia.



Rueda ha relatado que no ha recibido "ninguna oferta" para negociar una posible quita de deuda -que, en todo caso, ya avanzó esta semana que no aceptaría- y que le ha pedido a Sánchez una fecha para una Conferencia de Presidentes y un posterior Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).



“No me dio fecha para una Conferencia de Presidentes, creo que será pronto, pero cuando le pedí que versara sobre financiación y no solo sobre vivienda, me dijo que las Conferencias de Presidentes son para llegar a acuerdos y que sobre este asunto no veía posible el acuerdo”, ha relatado Rueda.



Sobre esa financiación singular para Cataluña, ha afirmado: "Le dije que, hasta donde sabemos, va en contra de lo que entendemos debe suceder con el conjunto de las autonomías, y que es demoledora para Galicia, porque hace que perdamos respecto al actual sistema, 450 millones de euros. Y eso que necesitamos ampliar lo que recibimos de este sistema actual”.



“Es muy difícil de entender que el presidente crea que este tema se puede ventilar con inconcreciones”, ha lamentado, antes de anunciar que defenderá lo que cree bueno para Galicia y discutirá "con el presidente Mazón o con los de otras autonomías” si hace falta, pero lo fundamental es encontrarnos “todos”.

"Me preocupa que Sánchez no entienda que tiene que reunirnos, me preocupa mucho, me voy con esa intranquilidad”, ha añadido.



Asuntos pendientes

Rueda ha llevado a su reunión con Sánchez un listado concreto de asuntos, muchos de los cuales, se ha quejado, siguen pendientes después de que no se hayan hecho realidad compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno en su encuentro de hace dos años.



Como balance general de la reunión ha señalado “muchas buenas palabras y muy pocas concreciones” por parte de Sánchez respecto al AVE a Portugal desde Vigo; o los fondos Next Generation que permanecen sin ejecutar, a riesgo de que acaben perdiéndose, según Rueda, en manos de ministerios que deberían facilitar su gestión desde autonomías como Galicia.



Entre otros asuntos pendientes ha citado las autovías, el traspaso y gratuidad de la AP-9 o el impulso al corredor ferroviario atlántico noroeste de mercancías y la planificación eléctrica.



Sí ha recibido una respuesta concreta por parte de Sánchez en cuanto a la transferencias de la gestión del litoral, tras la ley que elaboró la Xunta a este respecto que fue avalada por el Tribunal Constitucional.



“El TC nos dio la razón y hace tres meses pedimos el traspaso, para vernos en un peloteo entre ministerios. Sánchez se ha comprometido a que inmediatamente se abrirá la comisión para la transferencia, y espero que cumpla”, ha explicado Rueda, que espera que este compromiso se cumpla.