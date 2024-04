Rueda lamenta la "crispación" política actual, pero celebra que en Galicia "ese clima no exista"

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha lamentado la "crispación" que sufre en la actualidad la política nacional, pero ha celebrado que en Galicia, a su juicio, ese clima "no existe".



Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consello del Gobierno gallego llevado a cabo este jueves, donde ha sido preguntado por las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dijo que la clase política es la peor de los últimos 45 años.



Tras reconocer que no había escuchado esas declaraciones de Feijóo, Rueda ha dicho que "no todos los políticos son iguales" ni tienen "las mismas actitudes".



"A pesar de que llevo unos cuantos años en esto, tampoco conozco las circunstancias de los últimos 45 años en detalle, ni a muchas personas, pero acepto que el nivel de crispación que existe a nivel nacional ahora mismo no creo que sea bueno ni que dé buena imagen de la política ni de los políticos", ha dicho.



Aun así, ha explicado que habría que analizar el por qué de esta crispación, refiriéndose a las informaciones que se han conocido en las últimas semanas, "todas referidas a miembros o práctica totalidad de miembros del PSOE".



Sin embargo, el presidente autonómico ha celebrado que hasta ahora en Galicia ese clima "no existe", aunque "siempre con momentos más o menos complicados".



"Creo que deberíamos estar todos comprometidos, todas las fuerzas políticas, en mantenerlo así, porque creo que es lo que piden los ciudadanos, donde se puede conseguir que las cosas funcionen. El gobierno gobernando y la oposición haciendo oposición", ha añadido, pidiendo acabar con la "crispación feroz" que existe, "sobre todo a nivel nacional".

Ley de Castilla y León

Entre otro orden de cosas, preguntado sobre si apoyaría una normativa como la Ley de Concordia de Castilla y León, registrada por el PP y por Vox y que no recoge ninguna condena expresa a la dictadura franquista, Rueda ha dicho que los gallegos opinaron hace poco más de un mes que Vox no tenía que tener representación en el Parlamento.



"Por lo tanto, sus iniciativas tampoco. Creo que esto es una situación de la que, desde luego, me felicito y la gente, viendo qué opinan en las elecciones, también", ha indicado, evitando hacer supuestos "sobre algo que no se va a producir". "No se da esa posibilidad, y creo que es bueno para Galicia, y creo que con las elecciones autonómicas tan recientes, poco más hay que decir", ha sentenciado.