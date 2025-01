Rueda insta a A Moncloa a pechar o traspaso de competencias do litoral

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, instou o Goberno central a pechar este mes o traspaso de competencias de xestión do litoral a Galicia que cre que debe efectivizarse “en moi poucas semanas”, despois de que o País Vasco xa as asumise en 2023 a pesar de que empezou o proceso “despois”.



“Eu non quero pensar mal, pero a Galicia tócalle ao mesmo tempo, como mínimo, e con todo o dereito”, afirmou Rueda en declaracións aos medios tras un acto en Santiago de Compostela, onde engadiu que, á parte da asunción desta competencia, espera que este ano haxa “máis transferencias” para Galicia, entre elas a de meteoroloxía.

O mandatario reprocha que outras rexións consigan esas responsabilidades con máis rapidez



De feito, dixo que espera que “este mes estea pechado”, e “nas condicións necesarias” para exercelo, o traspaso da xestión do litoral para o que convidou o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a vir a Galicia e, a partir de aí, a Xunta seguirá coa de meteoroloxía e “máis despois do que sucedeu en Valencia” coa DANA.



Rueda considera que Galicia pode exercer esta competencia “en mellores condicións do que se está facendo agora, sen desmerecer á Aemet”, a Axencia Española de Meteoroloxía que é actualmente a encargada das alertas na comunidade, xa que o servizo meteorolóxico autonómico pode facelo dunha maneira “moito máis específica”.



O presidente galego reprochou que tanto o País Vasco como Cataluña están “a pedir competencias e conseguíndoas moi rapidamente” pola “hipoteca permanente” do Goberno con estas comunidades, e advertiu que Galicia “non quere ser máis, pero tampouco menos que ninguén”.

“Tarifazo” na AP-9



Rueda tamén considerou que as bonificacións da AP-9 “para nada compensan” o “tarifazo” que volveu experimentar a peaxe desta autoestrada estatal co inicio do ano, polo que reclamou ao Goberno que se deixe de “tantos anuncios” e, polo menos, transfira a Galicia a xestión desta autoestrada, en tramitación no Congreso.



Lamentou que a AP-9 leva “moitos anos” de subidas “altísimas” e, por parte do Goberno hai “moitas promesas e ningunha cumprida”.



De maneira que criticou que, tras volver pedirlle ao ministro de Transportes, Óscar Puente, a finais do ano pasado a transferencia desta autoestrada a Galicia dese “a calada por resposta”.



Entre outros asuntos pendentes neste inicio de ano, sobre a declaración ambiental para a planta de Altri en Palas de Rei (Lugo), o presidente galego insistiu en que cando os técnicos da Xunta terminen ese avaliación “haberá a resolución correspondente” para a que espera que “non falte xa moito tempo” pero, en todo caso, será “o que faga falta” para que o ditame sexa “fundado, obxectivo e xusto”, concluíu Rueda.