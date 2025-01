O PSdeG defende os descontos da AP-9 e os abonos ferroviarios do Goberno central

O portavoz da Executiva do PSdeG, Julio Torrado, reivindicou este martes a relevancia das medidas do Goberno central en materia de transportes como as bonificacións aplicadas a usuarios recorrentes da autoestrada AP-9 ou os abonos gratuítos para pasaxeiros habituais de trens.



Estas medidas, subliñou Torrado, adoptáronse “só grazas ao PSOE” por decisión do Consello de Ministros, mentres outras formacións nin sequera apoiaron as bonificacións no Congreso, dixo.



Nese sentido, Torrado pediu á Xunta que “se non apoia, polo menos que non moleste”. O portavoz do PSdeG considerou que estas medidas contribúen a impulsar a Galicia, unha terra “con moitas posibilidades” pero reprochou á Xunta que non presente propostas e se dedique a vivir no “autobombo e a autosatisfacción”.



“Galicia ten unha oportunidade enorme no plano de potencialidades económicas e empresariais” pero, ao seu xuízo, está a perder posicións debido ao deixamento da Xunta mentres “outras comunidades pasan por diante”. Galicia, “tendo todas as posibilidades”, non avance porque as oportunidades “non están a ser aproveitadas” polo Goberno autonómico, comentou.

Fronte a iso, dixo, o PSdeG fai propostas en positivo e este mes prevé celebrar novas sesións do foro ‘Diálogos con Raíz’, que analiza os retos de Galicia xunto a expertos e profesionais de distintos sectores.



Antes do congreso do PSdeG, previsto para o 8 e 9 de marzo, os socialistas galegos esperan celebrar catro debates baixo este formato e abordar a situación das políticas de benestar , de ciencia¡, do sector primario e das infraestruturas.

A intención é que as conclusións dos debates cristalicen nun relatorio que o PSdeG aspira a presentar no seu congreso para “rearmarse no plano orgánico” mediante a definición dun “proxecto valente e coherente coa Galicia real”, dixo.