O primeiro premio da Lotería Nacional, dotado con 600.000 euros, cae no Porriño

O primeiro premio do sorteo da Lotería Nacional celebrado este sábado, 19 de abril, dotado de 600.000 euros ao número, recaeu no 73.778, e tocou, entre outras localidades, no municipio pontevedrés do Porriño.

Así, segundo a información de Loterías e Apostas do Estado consultada por Europa Press, a administración na que se vendeu o décimo premiado atópase situada na avenida Domingo Bueno, 81.

Ademais, o primeiro premio deste sorteo de Lotería recaeu en Langreo (Asturias), Navalcarnero (Madrid), Almuñécar (Granada), Valencina de la Concepción (Sevilla) y Madrid.

O segundo premio, de 120.000 euros ao número, recaeu no 57.634 e vendeuse en Alcázar de San Juan (Cidade Real) e Alcorcón (Madrid). Os reintegros deste sorteo foron para os números 8, 2 e 5.