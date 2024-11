O pleno vigués sobre o AVE remata nun cruce de reproches, sen acordo unánime e co PP deixando a sala

O pleno extraordinario convocado en Vigo polo alcalde para defender o AVE Vigo-Oporto no horizonte de 2030 e o AVE directo a Madrid por Cerdedo aprobou, co voto do grupo de goberno e a abstención do BNG, a moción defendida por Abel Caballero, aínda que a sesión converteuse nun cruce de acusacións entre PSOE e PP, e tamén de reproches do rexedor ao BNG, e a Corporación foi incapaz de chegar a un acordo unánime de cidade para a defensa duns proxectos de infraestruturas estratéxicas.



O rexedor olívico fixo un repaso de todas as vicisitudes polas que pasaron as conexións ferroviarias de Vigo, remontándose a 2002, cando o Goberno de Aznar e Álvarez Cascos “deixaron á cidade sen AVE” directo a Madrid, e afeou que o alcalde nacionalista de entón, Lois Pérez Castrillo, aceptou a solución de trazado que obrigaba a ir por Santiago e o Concello non tivo “coraxe” de defender o AVE directo.

Así mesmo, recoñeceu que, sendo candidato á alcaldía por primeira vez, en 2007, tivo “dúbidas” sobre a actuación do Goberno de Zapatero sobre o AVE e por iso lanzou o órdago: non aspiraría á Alcaldía se non se garantía o AVE a Madrid por Cerdedo para 2012.

Caballero negou que condicionase a súa candidatura a ese prazo, e chegou a matizar que, en realidade, a súa demanda era que o AVE chegase ao mesmo tempo a Vigo que a A Coruña, pero no pleno variou a súa versión.



“Zapatero lanzou o estudo informativo, pero non ía suficientemente rápido e eu planteime”, explicou. “Tiña dúbidas. Pero esa foi a decisión chave para ter AVE, porque Touriño (entón presidente da Xunta) instou a Fomento a facer o AVE a Vigo e por iso se fixo a declaración de impacto ambiental”, aseverou. “Se seguise Zapatero teriamos AVE hai moitos anos”, proclamou.

Actualidade e enfrontamento



O alcalde tamén rememorou que o PSOE foi substituído no Executivo polo PP de Rajoy e “empezou a freada” ao AVE por Cerdedo, que logo foi retomado por Pedro Sánchez. O actual Goberno socialista “tivo que empezar de cero”, subliñou, e sinalou que xa se produciron avances, como o estudo hidrogeológico.



Ademais, o alcalde aproveitou a súa intervención para anunciar a convocatoria de tres concertos reivindicativos e manifestacións para reivindicar e defender o AVE a Madrid, o AVE a Oporto e a nova autovía Vigo-O Porriño en túnel.



Pola súa banda, o grupo municipal do PP lamentou que Caballero convocase un pleno, sen acordar un texto coa oposición nun tema tan importante, coa única finalidade de “saír como auténtico defensor do AVE” e “desviar responsabilidades, sementar discordia e lavarlle a cara ao PSOE”. Así o censurou o portavoz popular, Miguel Martín.

O PP presentou unha emenda para que se eliminasen os puntos referentes ao recoñecemento ao Goberno de España “de seguir co proxecto paralizado e abandonado polo Goberno de Rajoy”, e tamén o relativo á esixencia dunha desculpa de PP e BNG. Finalmente ao non aceptarse a súa emenda, o PP abandonou o pleno antes da votación.



Mentres, o portavoz do BNG, Xabier Pérez Igrexas lamentou que Caballero convertese o pleno extraordinario en “unha especie de axuste de contas”, con manifestacións cheas de “falsidades e insidias”.

Pérez Igrexas censurou tamén o intento do goberno local de “desviar a atención” do importante, que é a “discriminación” que supón postergar o AVE Vigo-Oporto por parte do Goberno central. “Fronte ao ruído oportunista, a cidade débese expresar, é o momento de grandes acordos e apelamos á responsabilidade. Non caben cambadelas partidistas, nin actos propagandísticos como quere Rueda; é momento de estar á altura”, incidiu.



Por iso, o BNG presentou unha emenda para propor un único acordo: reclamar ao Goberno de España que axilice o AVE Vigo-Oporto para que se cumpra o prazo de 2030, e que reflicta nos Orzamentos do Estado as partidas necesarias. A emenda foi rexeitada por Caballero.