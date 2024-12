Incautados en Tahití 524 quilos de cocaína nun barco pesqueiro con base en Vigo

A Mariña francesa incautouse dun alixo de 524 quilos de cocaína atopado nun barco pesqueiro con porto base na cidade de Vigo durante unha operación efectuada o pasado 24 de decembro en Tahití, na Polinesia Francesa, e que se saldou con 14 tripulantes detidos, todos de nacionalidades suramericanas, segundo informou na xornada deste domingo a Xendarmería Nacional gala nun comunicado.



A abordaxe do pesqueiro ‘Raymi’ comezou o día anterior ao sur da zona económica exclusiva da Polinesia Francesa e foi efectuado por operativos dun buque de apoio e asistencia en ultramar (Bsaom) da Mariña de Francia, o ‘Bougainville’.

Balance do operativo



A operación rematou coa incautación do alixo e duns 8.000 euros en efectivo, e a detención de catorce tripulantes suramericanos do ‘Raymi’, dacordo co comunicado, que non proporciona máis detalles sobre cal é a súa identidade.



O buque, os detidos e a carga chegaron este pasado sábado a Papeete, a capital da Polinesia Francesa, na culminación da operación contra o tráfico de drogas en alta mar máis destacada dende o ano 2017, de acordo coa información facilitada polas forzas de seguridade francesas.



A partir de agora comezará unha investigación dirixida baixo a autoridade do Ministerio Público (a Fiscalía) de Papeete, e coa participación da Xendarmería da Polinesia Francesa e da sección local da Oficina Antinarcóticos, segundo remata sinalando o comunicado da Xendarmería Nacional.