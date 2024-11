Gonzalo Boye e Sito Miñanco séntanse dende hoxe xuntos no banco por blanqueo

A Audiencia Nacional (AN) xulgará desde este luns ao avogado do expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, por un presunto delito de branqueo de capitais no marco dunha causa na que tamén se xulgará ao narcotraficante galego José Ramón Prado Bugallo, coñecido como Sito Miñanco, e a case unha cincuentena de persoas.



Boye, en concreto, foi procesado pola maxistrada do Xulgado Central de Instrución número 3, María Tardón, pola súa presunta participación no operativo orquestrado para recuperar 889.620 euros que a Policía incautou a membros da organización de Miñanco no aeroporto de Madrid Barallas en febreiro de 2017.



Estes correos humanos, que levaban o diñeiro oculto nunha maleta para movelo cara a Colombia, foron interceptados e isto provocou, segundo o relato da maxistrada, que os narcos contactasen con Boye e con outro avogado, Jesús Morán Castro, para que elaborasen uns documentos que xustificasen a orixe legal do diñeiro.



Deste xeito, Boye e outros dous avogados sentarán no banco pola súa presunta implicación na elaboración de documentos e contratos de compravenda de letras de cambio para recuperar o diñeiro aprehendido pola Policía.



O fiscal solicita para Boye nove anos e nove meses de prisión mais unha multa de 2,7 millóns de euros polos delitos de branqueo e falsificación de documento oficial.



Para Sito Miñanco, o ministerio público antidroga solicita 31 anos e seis meses de cárcere e 950 millóns de multa polos delitos de tráfico de droga no seo de organización criminal, branqueo de capitais e falsificación de documento oficial.

Operación Mito



Todos os acusados están vinculados á investigación desenvolvida no marco da operación Mito, centrada na rede que presuntamente dirixía Sito Miñanco e que tentou introducir en España en dúas ocasións e sen éxito máis de 4.000 quilos de cocaína en dous operativos que foron truncados polos investigadores que lle seguían a pista desde o ano 2016.

Esa organización, segundo o escrito do fiscal, dedicábase principalmente á importación e distribución de substancias estupefacientes e también ao branqueo de capitais, e todo mentres o narcotraficante galego estaba en terceiro grao penal froito dunha condena previa a 16 anos e dez meses de prisión.



Ese terceiro grao permitíalle traballar nun aparcadoiro de Alxeciras, pero “a súa única e verdadeira actividade profesional era a introdución de substancia estupefaciente en España” dado que tiña a confianza das organizacións subministradoras e contaba coa loxística suficiente.



O fiscal explica no seu escrito que Sito Miñanco “contaba cunha pléyade de individuos que acumulaban unha notable experiencia criminal no negocio do narcotráfico, dispostos a participar nestas iniciativas criminais, executando de forma case reverencial calquera actividade” que lles pedise.

O avogado de Puigdemont elaboraría uns documentos para xustificar a orixe legal do diñeiro



Por iso, a Fiscalía asevera que Sito Miñanco “fixera do narcotráfico o seu modus vivendi de maneira continuada e estable” a pesar das diversas condenas impostas por delitos contra a saúde pública. “Carecía da máis mínima vontade de rehabilitarse e reinserirse na sociedade”, explica.



E resalta que tal era a “natureza eminentemente personalista” da rede que “todas e cada unha das decisións eran adoptadas ou supervisadas” por Miñanco –que usaba o alias de Mario– a pesar das limitacións que representaba o seu réxime penal.

O fiscal apunta que para posibilitar a ocultación dos beneficios procedentes do narcotráfico, Prado Bugallo tamén creara unha estrutura societaria “da que el era o único titular efectivo a pesar de que, aparentemente, a propiedade correspondese a terceiros”.

Xuízo no aire



Aínda que o xuízo está programado para comezar este luns, varios acusados tentaron suspendelo dado que outro dos procesados cumpre pena de cárcere en Senegal e consideran que debe asistir á vista para non menoscabar o seu dereito de defensa.



O tribunal terá que analizar na primeira sesión, que se celebra na sede da AN de San Fernando de Henares (Madrid), se acolle esta petición ou decide comezar a vista.

Nunha providencia recente, ademais, os maxistrados xa deron luz verde a que Sito Miñanco, e en xeral os procesados, declaren no xuízo no último momento, unha vez realizadas todas as testificais e periciais programadas.